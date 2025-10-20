重陽敬老金10/22入帳 新北汐止區匯款比例近9成3

下星期三就是九九重陽節，新北市政府今年的重陽敬老禮金，如果是採取匯款的部分，將在10月22日匯入長者指定帳戶中，至於領現金的部分則是在隔一天開始陸續發放，值得一提的是，現在大部分長輩都是採取匯款，在汐止的匯款比例就達到將近九成三。

汐止區長林慶豐表示，10月29日就是一年一度的重陽節，新北市政府為了表達對所有長輩的敬意，將發放重陽禮金，採取匯款者，於10月22日(三)匯入長者指定帳戶中，領取現金者，於10月23日(四)依各里指定地點前往領取，若10月23日未領取，可於12月12日前到區公所1樓社會人文課櫃台領取。

林慶豐提到，區公所已經寄發現金領取通知書，領取通知書上附上匯款申請單，本年度汐止區總發放人數4萬0,150人；領取現金人數2,877人；匯款人數3萬7,273人，匯款比例已高達92.83%，為方便民眾領取，建議可多多申請匯款。

智慧里長黃智明說，在幾年前就開始宣導直接匯入長輩的帳戶，這對他們來說非常方便，現在大家觀念也漸漸在改變，過去的話大家都希望發放直接拿到現金，在一年一年宣導下，長輩都覺得匯款方便，不用特地出門跑一趟領錢。