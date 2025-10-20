北市觀光景點設施年久失修...預算分階段進度慢 議員籲設專款
北市每年觀光客逐年增加，不少景點成為外地遊客必訪地，不過部分造景年久失修、景觀步道破損，民眾抱怨修繕多年未完成。議員指出，目前修繕多以例行性預算編列，但觀光區應該專款專用，發現問題應即刻改善，避免讓外地遊客看笑話。
工務局長黃一平表示，預算編列依年度執行項目而定，例行性開口契約及預算追加都會納入考量，若未來維護造成觀感不佳，會盡速修復改善。
位於竹子湖頂湖的「葵花廣場」，2017年打造「幸福鐘」、「戀戀景觀台」等造景，每年海芋季吸引大批民眾拍照打卡。不過歷經近10年，觀景台漆面鏽蝕斑駁、防撞條掉落、扶手欄杆毀損。同樣位於北投公園的步道也毀損多年，市府修繕進度緩慢，僅能分段施作，許多區域仍未修復。
議員陳賢蔚指出，竹子湖每年海芋季吸引約65萬人次，新北投觀光遊憩區一年也累計逾118萬人次，觀光區修繕應以專案方式處理，不應比照一般維修分年分段進行，應專款專用、一次到位。
