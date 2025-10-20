快訊

習近平電賀鄭麗文提「推進國家統一」 陸委會：統一非主流民意

還能這樣玩AI！她設計相處公約、「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

和生成式AI談情說「愛」 社會學碩士生劃分人機界線：與人接觸才是真

聽新聞
0:00 / 0:00

共伴效應雨量達警戒 新北汐止區6個里預防性撤離

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所動員警消進行預防性撤離作業，以保障民眾安全為第一要務。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所動員警消進行預防性撤離作業，以保障民眾安全為第一要務。 圖／觀天下有線電視提供

受到東北季風及風神颱風外圍環流雙重影響，汐止區這兩天都有間歇性強風大雨，其中東山里汐平路、小坑路一帶為土石流潛勢溪，其他還有白雲、長青、茄苳等6個里農村水保署都已經發佈黃色警戒，所以汐止區公所動員警消，疏散6里52戶共96人。

水保署在下午發布汐止區6個里土石流及大規模崩塌黃色警戒，所以汐止區公所在接獲中央指令後，第一時間動員警消進行預防性撤離作業，一行人先在公所集合說明分配任務後，就兵分六路執行疏散，其中一站是前往東山里汐平路及小坑路，請保全戶配合撤離，請他們依親或是配合到崇德市民活動中心收容安置。

有些民眾白天在家，需要等家人晚上下班回來再決定是要去親戚家或是到活動中心去，就怕晚上或是入夜，雨勢變大，現場公所人員也苦口婆心，希望保全戶配合撤離，並且會在晚上再進行一次巡查確認。

汐止區副區長葉振宜表示，今天下午執行預防性撤離，因為根據雨量預估以及氣象署的預報，有鑑於馬太鞍的經驗，希望在白天進行撤離相關工作，讓保全戶有比較長的緩衝時間去因應，還有同仁或是一同執行撤離的伙伴，可能在執行時會遇到困難，也有比較多的時間跟民眾溝通，以保障民眾安全為第一要務，從下午2點開始進行長青里、白雲里、秀山里、茄苳里、保新里、東山里等六個里，共96人的預防性疏散作業。

汐止 保全

延伸閱讀

桃園持續豪雨警戒 復興區增11條土石流警戒啟動疏散

颱風共伴效應8縣市豪雨特報 「一路下到明晚」慎防強降雨、溪水暴漲

雨量達標 新北今晚6時討論明天是否停班課

最新24小時雨量預估出爐！北北宜桃等5縣市達停班課標準

相關新聞

北市估今晚降雨驚人..基隆淡水河等部分疏散門23時關閉

受東北季風及風神外圍環流共伴影響，北市氣象團隊評估，今晚到明早上午8時雨勢最大。北市水利處從今天23時起，將陸續關閉景美...

新北淡水崁頂里慶重陽 全齡服務剪髮、紓壓回饋里民

一年一度的重陽節即將到來，為了給長者及里民最好的回饋，新北市淡水區崁頂里舉辦重陽全齡服務回饋活動，由亞東科大淡水校區參與社區服務及提供場地，現場不僅是邀請到淡水衛生所來進行流感及新冠疫苗施打，還有健康檢查、專業美髮以及肩頸紓壓服務，吸引上百人共襄盛舉。

共伴效應雨量達警戒 新北汐止區6個里預防性撤離

受到東北季風及風神颱風外圍環流雙重影響，汐止區這兩天都有間歇性強風大雨，其中東山里汐平路、小坑路一帶為土石流潛勢溪，其他還有白雲、長青、茄苳等6個里農村水保署都已經發佈黃色警戒，所以汐止區公所動員警消，疏散6里52戶共96人。

重陽敬老金10/22入帳 新北汐止區匯款比例近9成3

下星期三就是九九重陽節，新北市政府今年的重陽敬老禮金，如果是採取匯款的部分，將在10月22日匯入長者指定帳戶中，至於領現金的部分則是在隔一天開始陸續發放，值得一提的是，現在大部分長輩都是採取匯款，在汐止的匯款率就達到將近九成三。

北市長者人口比率全國第一 93歲長者任志工近20年獲表揚

北市有近58萬名長者，已邁入超高齡社會，社會局今舉辦銀髮服務表揚大會，鼓勵長期投入志工服務長青志工、優良居家服務以及機構...

二重疏洪道恢復通行 晚紅黃線開放停車、停車場將拖吊

受到東北季風與風神颱風外圍環流雙重影響，新北市20日多處降下豪大雨，二重疏洪道一度因積淹水而實施交通封閉管制。新北市高灘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。