共伴效應雨量達警戒 新北汐止區6個里預防性撤離

受到東北季風及風神颱風外圍環流雙重影響，汐止區這兩天都有間歇性強風大雨，其中東山里汐平路、小坑路一帶為土石流潛勢溪，其他還有白雲、長青、茄苳等6個里農村水保署都已經發佈黃色警戒，所以汐止區公所動員警消，疏散6里52戶共96人。

水保署在下午發布汐止區6個里土石流及大規模崩塌黃色警戒，所以汐止區公所在接獲中央指令後，第一時間動員警消進行預防性撤離作業，一行人先在公所集合說明分配任務後，就兵分六路執行疏散，其中一站是前往東山里汐平路及小坑路，請保全戶配合撤離，請他們依親或是配合到崇德市民活動中心收容安置。

有些民眾白天在家，需要等家人晚上下班回來再決定是要去親戚家或是到活動中心去，就怕晚上或是入夜，雨勢變大，現場公所人員也苦口婆心，希望保全戶配合撤離，並且會在晚上再進行一次巡查確認。

汐止區副區長葉振宜表示，今天下午執行預防性撤離，因為根據雨量預估以及氣象署的預報，有鑑於馬太鞍的經驗，希望在白天進行撤離相關工作，讓保全戶有比較長的緩衝時間去因應，還有同仁或是一同執行撤離的伙伴，可能在執行時會遇到困難，也有比較多的時間跟民眾溝通，以保障民眾安全為第一要務，從下午2點開始進行長青里、白雲里、秀山里、茄苳里、保新里、東山里等六個里，共96人的預防性疏散作業。