新北淡水崁頂里慶重陽 全齡服務剪髮、紓壓回饋里民

一年一度的重陽節即將到來，為了給長者及里民最好的回饋，新北市淡水區崁頂里舉辦重陽全齡服務回饋活動，由亞東科大淡水校區參與社區服務及提供場地，現場不僅是邀請到淡水衛生所來進行流感及新冠疫苗施打，還有健康檢查、專業美髮以及肩頸紓壓服務，吸引上百人共襄盛舉。

崁頂里長吳庭岳表示，這次除了有淡水區衛生所配合長者施打疫苗，還有馬偕醫院的健康檢查，而除了照顧長者健康之外，更要給他們亮麗的外型，由里內的YH HAIR美髮業者，免費為里民進行專業美髮服務，讓現場銀髮長者們，都相當開心。就有長者表示，里長辦的活動相當好，每一次都會來參加，而且活動內容非常豐富讓長者們都非常滿足。

吳庭岳也說，這次更特別與養甡調整元堂合作，找來六位專業的師傅為長者們進行肩頸紓壓按摩，並且還有高級保溫瓶及油飯提供給長者帶回家，讓許多銀髮長輩們感到相當幸福與溫馨，里長也希望藉由這樣完整的服務不僅是照顧到里內長者的健康，更要帶給他們快樂的心情以及亮麗的外型，過一個開心的重陽節。