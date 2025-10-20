議員質疑京華城取消容獎未補件 北市：將要求說明

針對京華城20%容積獎勵爭議，台北市議員許淑華今天說，鼎越開發4月掛件申請取消，迄今仍未補件，質疑打假球；台北市都發局長簡瑟芳說，現仍不予施工勘驗，將發文請其說明。

台北市議會下午進行工務部門質詢及答覆。民進黨市議員許淑華表示，京華城改建案涉弊停工至今約1年，土地所有權人鼎越開發4月間委由起造人中國建築經理股份有限公司行文台北市政府，掛件變更都市設計審議案，申請取消有爭議的20%容積獎勵，讓外界一度以為它有誠意解套復工。

許淑華提到，北市交通局4月25日回函要求注意變更設計對周邊交通衝擊，北市府也發現本案變更設計減少總開發量20%容獎，但總建築高度未變更，僅內部原地上3層、17層、19層樓地板挑空，形成變更後地上2層、15層、16層，每層樓高度竟達「8.6至10.3公尺」，地下層及停車配置與數量不變，所以5月2日函覆要求釐清疑義，再續行辦理都審程序。

她說，都發局原本預定3個月內會有結果，未料此案迄今都未再送件都審，漠視北市府要求，容積率依舊維持840%。北市府僅於8月19日發函提醒，未積極追蹤，怠於行使督促之責，形同配合演爛戲。

許淑華說，雙邊擺爛，案件遲無進展，全案疑為「打假球」。

她表示，根據都發局8月19日公文顯示，請中國建經依建築法第36條規定，於首次到文後6個月內（10月28日前）申請復審，逾期未申請復審或復審仍不符規定，將依規定予以駁回。

現在距離截止日只剩8天，許淑華說，都發局仍未收到中國建經的回函，取消容獎一事恐是洗白的「假議題」，要求都發局立即要求業者說明。

簡瑟芳答詢表示，目前尚未完成容積取消20%，土地仍在扣押狀況，建管還是不予施工勘驗。此外，針對都審遲未補件部分，將發文業者，請其來說明。