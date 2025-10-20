快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

議員質疑京華城取消容獎未補件 北市：將要求說明

中央社／ 台北20日電

針對京華城20%容積獎勵爭議，台北市議員許淑華今天說，鼎越開發4月掛件申請取消，迄今仍未補件，質疑打假球；台北市都發局長簡瑟芳說，現仍不予施工勘驗，將發文請其說明。

台北市議會下午進行工務部門質詢及答覆。民進黨市議員許淑華表示，京華城改建案涉弊停工至今約1年，土地所有權人鼎越開發4月間委由起造人中國建築經理股份有限公司行文台北市政府，掛件變更都市設計審議案，申請取消有爭議的20%容積獎勵，讓外界一度以為它有誠意解套復工。

許淑華提到，北市交通局4月25日回函要求注意變更設計對周邊交通衝擊，北市府也發現本案變更設計減少總開發量20%容獎，但總建築高度未變更，僅內部原地上3層、17層、19層樓地板挑空，形成變更後地上2層、15層、16層，每層樓高度竟達「8.6至10.3公尺」，地下層及停車配置與數量不變，所以5月2日函覆要求釐清疑義，再續行辦理都審程序。

她說，都發局原本預定3個月內會有結果，未料此案迄今都未再送件都審，漠視北市府要求，容積率依舊維持840%。北市府僅於8月19日發函提醒，未積極追蹤，怠於行使督促之責，形同配合演爛戲。

許淑華說，雙邊擺爛，案件遲無進展，全案疑為「打假球」。

她表示，根據都發局8月19日公文顯示，請中國建經依建築法第36條規定，於首次到文後6個月內（10月28日前）申請復審，逾期未申請復審或復審仍不符規定，將依規定予以駁回。

現在距離截止日只剩8天，許淑華說，都發局仍未收到中國建經的回函，取消容獎一事恐是洗白的「假議題」，要求都發局立即要求業者說明。

簡瑟芳答詢表示，目前尚未完成容積取消20%，土地仍在扣押狀況，建管還是不予施工勘驗。此外，針對都審遲未補件部分，將發文業者，請其來說明。

北市府 許淑華

延伸閱讀

輝達備案多一處？ 許淑華點名花博 都發局：有古蹟文資議題

京華城稱取消20％容獎 許淑華抓到：一層挑高10公尺「沒安全疑慮？」

許淑華辦國慶焰火當DJ爆紅 被入題卻是錯誤答案

鄭麗文南投高得票63.7% 許淑華肯定：新主席任重道遠、藍營會更好

相關新聞

二重疏洪道恢復通行 晚紅黃線開放停車、停車場將拖吊

受到東北季風與風神颱風外圍環流雙重影響，新北市20日多處降下豪大雨，二重疏洪道一度因積淹水而實施交通封閉管制。新北市高灘...

北市觀光景點設施年久失修...預算分階段進度慢 議員籲設專款

北市每年觀光客逐年增加，不少景點成為外地遊客必訪地，不過部分造景年久失修、景觀步道破損，民眾抱怨修繕多年未完成。議員指出...

黃金博物館特展開幕！120件珍稀礦石亮相 日本糸魚川翡翠也來參展

新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展，今辦開幕儀式，除了呈現120件精選礦物，還邀請日本及國內博物館...

新北市道105線流標兩次 工務局：預算調整11月重新招標

串聯新北市林口、八里的市道105線新闢工程已流標兩次，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢，要求市府釐清流標原因，盡快檢討；工...

AI機器人全國賽臺南登場 嘉南藥理大學熱鬧揭幕

由臺南市政府教育局主辦的「智慧城市－AI機器人全國賽」19日在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧揭幕，全國各縣市選手齊聚台南同場較勁。 臺南市長黃偉哲表示，感謝來自全國各地的師生踴躍參與，也特別感謝嘉南藥理

2025新北聯合婚禮 侯友宜：婚育一條龍

「2025新北市聯合婚禮」19日於新北市府大禮堂浪漫登場，新北市長侯友宜親臨現場，見證102對新人互許終身、攜手步入人生新階段。為鼓勵生育，新北市持續推動「婚育一條龍」政策，打造新北成為友善婚育、幸福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。