黃金博物館特展開幕！120件珍稀礦石亮相 日本糸魚川翡翠也來參展

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展今天開幕儀式，圖／黃金博物館提供
新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展，今辦開幕儀式，除了呈現120件精選礦物，還邀請日本及國內博物館界學者對談，展現跨國合作成果，原來「石頭」不僅是自然的結晶，更是文化、歷史與人類文明的重要連結。

黃金博物館表示，大地館3樓特展室「說石話──石頭的身世與故事」特展，以「石頭是什麼」作為核心問題，匯聚120件珍貴展品呈現在遊客面前，展期從今天開始到明年9月20日。

今天起到11月20日在昇平戲院，也有「石頭轉運站」系列活動，民眾可在昇平戲院抽取礦石詩籤，再到黃金博物館蓋章，就可抽相關好禮，活動詳情可上臉書黃金博物館粉絲專頁及官網（https://www.gep.ntpc.gov.tw/）查詢。

特展開幕儀式由基隆長興呂師父龍獅團表演揭開序幕，新北市文化局副局長于玟表示，「說石話──石頭的身世與故事」特展與國內外博物館及收藏家合作，共展出120件精選礦物，結合地球科學、考古與產業史，將礦物知識融入日常生活。

館方希望透過特展，帶領觀眾由「從一顆石頭談起」到「推動時代的石頭」，分成五個單元完整呈現石頭的科學、文化與歷史價值。配合展區多媒體的互動，讓民眾更能理解石頭的身世與在人類社會的影響，將礦山轉變成一堂瞭解地球與社會的有趣課程。

展品包含日本糸魚川的翡翠、石見銀山的銀礦，國立台灣博物館日治時期探查金瓜石的著名地質學家石井八萬次郎採集的標本、國立自然科學博物館精選礦物、國立台灣史前文化博物館珍稀玉器，以及7名收藏家的寶石礦物，展現石頭從自然形成到人類應用的壯闊故事。

黃金博物館說，藉由籌辦特展與日本世界地質公園的中央大地溝博物館、石見銀山世界遺產中心，交流地質公園及文化資產保存經驗。國立台灣博物館、自然科學博物館、台灣史前文化博物館和台灣寶石科學研究學會也參與，讓展覽視野突破地域框架，展現石頭的多元面貌。

新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展今天開幕儀式，博物館同仁導覽石頭與傳說的關聯。圖／黃金博物館提供
新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展今天開幕儀式，新北市文化局副局長于玟觀賞糸魚川翡翠。圖／黃金博物館提供
新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展今辦開幕儀式，國內外借展單位及在地鄉親出席同樂。圖／黃金博物館提供
新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展今天辦開幕儀式，安排基隆長興呂師父龍獅團表演揭開序幕。圖／黃金博物館提供
新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展今天辦開幕儀式，展期至明年9月20日。圖／黃金博物館提供
