快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

新北市道105線流標兩次 工務局：預算調整11月重新招標

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市道105蜿蜒段改善工程示意圖。本報資料照片
新北市道105蜿蜒段改善工程示意圖。本報資料照片

串聯新北市林口、八里的市道105線新闢工程已流標兩次，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢，要求市府釐清流標原因，盡快檢討；工務局表示，已對工程發包預算通盤調整，將於11月中重新招標。

陳偉杰指出，市道105線為連接林口與八里間的重要幹道，北可通往台64、台61、台15線，南銜接國道一號與機場捷運。該工程歷經多年規畫，2022年9月發布都市計畫、2022年12月完成設計、2024年8月獲內政部原則同意補助、2025年2月完成經費審議，但至今兩度流標，引發各界關注。

陳偉杰認為，應釐清流標原因是否涉及預算編列不足、施工難度高、交通維持困難或市場價格波動導致風險過高，並詢問市府是否已依市場物價調整預算或檢討設計內容。包含施工環境限制、材料價格變動與工程風險等因素，是否採「分標辦理」或「統包設計施工」方式，以降低單一標案規模與風險，同時配合市場行情進行預算調整與設計改進。

工務局長馮兆麟回應，由於臨時鋼構的架設及單價較高，以及中央公路局現有三個重大標案正在招標中，目前市場有競爭模式的考量，且原先預估較為保守與市場行情有落差，都是造成流標的原因。之所以民眾會戲稱為爆走兄弟賽道，主要是起點到終點有將近200公尺的高低差，在雙環的部分也有討論過，將會確保安全無虞，若是順利招標工程將會如期完成。第三次招標會請顧問公司詳細評估後調整，預計11月中會將標案重新上架。

陳偉杰

延伸閱讀

加熱菸上市 議員促新北設禁售區 教育局、衛生局聯手防制

興仁國小「寰宇夢想遊具」啟用 結合淡江大橋意象打造嶄新遊戲場

淡水沙崙海水浴場能否開放？ 海象調查結果出爐水域有中高度危險

關渡新橋3方案費用高達60億 新北擬增1新方案可省20億

相關新聞

二重疏洪道恢復通行 晚紅黃線開放停車、停車場將拖吊

受到東北季風與風神颱風外圍環流雙重影響，新北市20日多處降下豪大雨，二重疏洪道一度因積淹水而實施交通封閉管制。新北市高灘...

北市觀光景點設施年久失修...預算分階段進度慢 議員籲設專款

北市每年觀光客逐年增加，不少景點成為外地遊客必訪地，不過部分造景年久失修、景觀步道破損，民眾抱怨修繕多年未完成。議員指出...

黃金博物館特展開幕！120件珍稀礦石亮相 日本糸魚川翡翠也來參展

新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展，今辦開幕儀式，除了呈現120件精選礦物，還邀請日本及國內博物館...

新北市道105線流標兩次 工務局：預算調整11月重新招標

串聯新北市林口、八里的市道105線新闢工程已流標兩次，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢，要求市府釐清流標原因，盡快檢討；工...

AI機器人全國賽臺南登場 嘉南藥理大學熱鬧揭幕

由臺南市政府教育局主辦的「智慧城市－AI機器人全國賽」19日在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧揭幕，全國各縣市選手齊聚台南同場較勁。 臺南市長黃偉哲表示，感謝來自全國各地的師生踴躍參與，也特別感謝嘉南藥理

2025新北聯合婚禮 侯友宜：婚育一條龍

「2025新北市聯合婚禮」19日於新北市府大禮堂浪漫登場，新北市長侯友宜親臨現場，見證102對新人互許終身、攜手步入人生新階段。為鼓勵生育，新北市持續推動「婚育一條龍」政策，打造新北成為友善婚育、幸福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。