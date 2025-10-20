新北市道105線流標兩次 工務局：預算調整11月重新招標

串聯新北市林口、八里的市道105線新闢工程已流標兩次，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢，要求市府釐清流標原因，盡快檢討；工務局表示，已對工程發包預算通盤調整，將於11月中重新招標。

陳偉杰指出，市道105線為連接林口與八里間的重要幹道，北可通往台64、台61、台15線，南銜接國道一號與機場捷運。該工程歷經多年規畫，2022年9月發布都市計畫、2022年12月完成設計、2024年8月獲內政部原則同意補助、2025年2月完成經費審議，但至今兩度流標，引發各界關注。

陳偉杰認為，應釐清流標原因是否涉及預算編列不足、施工難度高、交通維持困難或市場價格波動導致風險過高，並詢問市府是否已依市場物價調整預算或檢討設計內容。包含施工環境限制、材料價格變動與工程風險等因素，是否採「分標辦理」或「統包設計施工」方式，以降低單一標案規模與風險，同時配合市場行情進行預算調整與設計改進。

工務局長馮兆麟回應，由於臨時鋼構的架設及單價較高，以及中央公路局現有三個重大標案正在招標中，目前市場有競爭模式的考量，且原先預估較為保守與市場行情有落差，都是造成流標的原因。之所以民眾會戲稱為爆走兄弟賽道，主要是起點到終點有將近200公尺的高低差，在雙環的部分也有討論過，將會確保安全無虞，若是順利招標工程將會如期完成。第三次招標會請顧問公司詳細評估後調整，預計11月中會將標案重新上架。