輝達進駐T1718協商倒數 他曝新壽瀕臨死亡2條線

輝達進駐T17、T18陷僵局，傳新壽只要北市府成全與輝達直接溝通，新壽已做好價格讓步準備。國民黨議員徐弘庭認為，新壽想「買空賣空」，現在新壽瀕臨死亡兩條線，第一條線是依照合約，必須在2027年蓋好建物；另外一條線，就是一新新併，北市府就可以確定合意解約。

徐弘庭今在工務部門質詢表示，新新併之後，北士科T1718連真的動工都還沒有動工，當初北市府3月回文新壽，新新併之後，T1718不會同意轉移。地政局表示，確實北市府在3月17日發文新壽，新壽之後並沒有回文，應該是當初只是母公司金控公司的合併，後面壽險子公司還沒有合併，只是先來講說，母公司會支持未來子公司合併。

徐弘庭說，新壽現在瀕臨死亡的兩條線，第一條是2027年2月之前建物要興建完成，否則市府每天開罰10萬元，可開罰365天；另外一條線就是只要「新新併」成立，北市府就可以解約。徐認為，北市府有好幾件事應該要做，第一件事北市府應該主動呼籲金管會，速審新光與台新人壽的合併案。

徐也在工務部門問官員，現在是2025年10月，新壽2027年2月能否蓋得完？多數官員都認為不可能，都發局長簡瑟芳也明確表達不太可能完成。

徐認為，北市府有責任提醒及告知社會大眾，現在新壽在玩什麼把戲？新壽現在想要賣給輝達的，是即將違約的權利，試圖賣給輝達從中賺一點錢，直言現在北市府要跟新壽合意解約，都已經是soft ending。簡瑟芳說，的確契約移轉的規定非常清楚。