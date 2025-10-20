輝達進駐T1718協商倒數 他曝新壽瀕臨死亡2條線
輝達進駐T17、T18陷僵局，傳新壽只要北市府成全與輝達直接溝通，新壽已做好價格讓步準備。國民黨議員徐弘庭認為，新壽想「買空賣空」，現在新壽瀕臨死亡兩條線，第一條線是依照合約，必須在2027年蓋好建物；另外一條線，就是一新新併，北市府就可以確定合意解約。
徐弘庭今在工務部門質詢表示，新新併之後，北士科T1718連真的動工都還沒有動工，當初北市府3月回文新壽，新新併之後，T1718不會同意轉移。地政局表示，確實北市府在3月17日發文新壽，新壽之後並沒有回文，應該是當初只是母公司金控公司的合併，後面壽險子公司還沒有合併，只是先來講說，母公司會支持未來子公司合併。
徐弘庭說，新壽現在瀕臨死亡的兩條線，第一條是2027年2月之前建物要興建完成，否則市府每天開罰10萬元，可開罰365天；另外一條線就是只要「新新併」成立，北市府就可以解約。徐認為，北市府有好幾件事應該要做，第一件事北市府應該主動呼籲金管會，速審新光與台新人壽的合併案。
徐也在工務部門問官員，現在是2025年10月，新壽2027年2月能否蓋得完？多數官員都認為不可能，都發局長簡瑟芳也明確表達不太可能完成。
徐認為，北市府有責任提醒及告知社會大眾，現在新壽在玩什麼把戲？新壽現在想要賣給輝達的，是即將違約的權利，試圖賣給輝達從中賺一點錢，直言現在北市府要跟新壽合意解約，都已經是soft ending。簡瑟芳說，的確契約移轉的規定非常清楚。
徐弘庭建議北市府，應該有負責任跟新壽投資人說，新壽不合意解約才是背信，目前全台灣民眾都在關心這件事，北市府有責任將這件事告知社會大眾，若新壽不合意解約，投資人恐有重大損失，市府絕對是依法行政，並且建議北市府應該設定一個期限，轉守為攻，該提醒民眾的，就要盡量提醒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言