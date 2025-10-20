新北三芝圖書館115年啟用 打造北海岸度假書室

新北市立圖書館三芝分館重建工程今天舉行上梁儀式，預計明年下半年啟用，完工後不僅成為北海岸度假風格的「自然書室」，也將結合長照資源，提供長者生活支援服務與閱讀學習需求。

新北市立圖書館新聞稿指出，位於北海岸的新北市立圖書館三芝分館，因建物老舊、結構體老化，為維護讀者閱讀安全於原址拆除重建，去年8月開工。經1年多的施工，今天舉行上梁儀式，象徵工程邁入新里程碑，預計明年下半年完工啟用，成為北海岸全齡友善的閱讀新據點。

三芝分館為2層樓建築，可容納約5萬冊藏書。因鄰近國小與國中，1樓特別打造40坪的兒童閱覽空間，其中設有桌遊專區。2樓為閱覽座位區、書庫區及在地特色閱讀角。另外還有連結老樹的戶外閱讀區，讓民眾到圖書館看書，也能享有放鬆度假感。

文化局主任秘書王錦華表示，三芝分館不僅將有度假風的「自然書室」，另配合市府在三芝、淡水區的「長照創新聚落」計畫，三芝分館也將成北海岸的樂齡資源中心，設置樂齡資源諮詢參考服務，結合社區建構友善失智通報據點，並且開設長照服務及失智友善培訓課程，提供長者生活支援服務與閱讀學習需求。

另外，北海岸有多條自行車觀光路線，未來三芝分館將規劃自行車運動友善空間，在館外設「自行車驛站」，提供飲水、打氣、充電、休憩及簡易外傷醫護藥品等服務；館內則設置自行車知識補給專櫃，提供自行車相關書籍及路線資訊以及旅遊建議等，打造旅人閱讀休憩的新據點。