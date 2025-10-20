視察捷運三鶯線動態測試及轉乘 侯友宜：拚年底完工

快訊

中央社／ 新北20日電
新北市長侯友宜表示，三鶯線已完成多項重要工程節點，包括全線軌道與道岔鋪設、主維修廠與全線送電、列車動態測試等，並於7月完成LB01至LB08站的列車測試。目前正在進行的全線整合測試，是通車前最關鍵的一哩路。聯合報系記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜今天視察捷運三鶯線列車動態測試及轉乘設計，他表示，三鶯線整體工程進度已達95%，全力衝刺年底完工，明年履勘後通車，三鶯到台北市車程可快20分鐘。

侯友宜今天上午在民進黨立委吳琪銘、蘇巧慧及地方民代、鄰里長陪同下，前往三鶯線起點的頂埔站視察，了解板南線頂埔站與三鶯線的轉乘設計，隨後搭乘三鶯線列車前往三峽站。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，板南線位於地下3層、三鶯線位在地上3層，原測試轉乘時間達4分多鐘，經改善及重新規劃直達轉乘通道，轉乘時間縮短至不到2分鐘，相較其他高架車站轉乘地下車站動線較為便利。

他表示，為確保列車運行安全無虞，年底前完成穩定性測試，確認系統可靠度超過99%後就能完工，經過初勘及報請交通部履勘後通車；未來三鶯地區到台北市中心通勤時間可快20分鐘。

蘇巧慧表示，今天參與動態測試，距離三鶯線完工通車，僅剩最後一哩路，不只是她，所有鄉親都感到非常振奮與期待。

她表示，針對捷運土城樹林線工程CQ880B土城高架段，新北市府提出追加預算的財務修正計畫，她與吳琪銘要求行政院應儘速核定財務修正計畫，讓土城樹林線加快施作，早日通車。

新北捷運工程局長李政安表示，轉乘設計以最短路徑加無障礙直通動線為目標，以及考量無障礙通行需求；此外，12座車站機電部分，包括自動售票機及加值查詢機等相關設備，都陸續完成調試，土木工程部分也進入收尾階段，努力朝年底完工目標邁進。

