2025新北聯合婚禮 侯友宜：婚育一條龍

「2025新北市聯合婚禮」19日於新北市府大禮堂浪漫登場，新北市長侯友宜親臨現場，見證102對新人互許終身、攜手步入人生新階段。為鼓勵生育，新北市持續推動「婚育一條龍」政策，打造新北成為友善婚育、幸福宜居的城市。

侯友宜市長表示，新北市舉辦單身聯誼、聯合婚禮等活動，並推出好孕專車、生育補助及公共托育等政策全方位支持。明年1月起新北市將加碼生育獎勵金，第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎（含）以後5萬元，盼能減輕家長育兒負擔。

侯友宜市長特別祝福現場102對新人，其中有8對已迎來愛的結晶，新北市府貼心準備「寶寶見面禮」及「好孕彌月禮盒」致贈，若婚禮後一年內懷孕者，也能獲得同樣好禮，期盼明年此時能送出更多彌月禮盒。

民政局補充，新北市準備超值6項結婚好禮，並加碼抽出海外蜜月旅遊、高品質家電、餐券等共51個獎項，此外，今年有2對佳偶是因參加市府日前舉辦的「單身聯誼活動」而相識相戀，也使婚禮更添浪漫意義。另為打造更友善的孕婦環境，「好孕專車」自明年2月起加碼補貼，趟次由28次增至36次、每趟補助提升至250元，最高可補助9,000元。

