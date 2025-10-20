AI機器人全國賽臺南登場 嘉南藥理大學熱鬧揭幕

由臺南市政府教育局主辦的「智慧城市－AI機器人全國賽」19日在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧揭幕，全國各縣市選手齊聚台南同場較勁。

臺南市長黃偉哲表示，感謝來自全國各地的師生踴躍參與，也特別感謝嘉南藥理大學提供優質場地，讓AI機器人教育能有更廣泛的舞台。臺南已被中央選定為機器人發展重點城市之一，南市府積極布局AI與智慧製造，並在教育端扎根推動，期待透過全國競賽促進交流與激盪，培養引領未來科技的新世代人才。

教育局指出，今年賽事吸引來自台中、南投、高雄、屏東及連江等縣市，共331支隊伍、822名學生齊聚台南同場競技，11項主題挑戰融合程式設計與機器人組裝，考驗選手的操控技巧與團隊默契，充分展現青年學子無限創意與科技能量。

教育局長鄭新輝表示，臺南自113年起率先全國推動「機器人教育中程計畫」，從師資培訓、課程設計到學校推廣逐步扎根，目前已遴選90所重點發展學校，形成具示範與帶動功能的推廣網絡。教育局將持續開發教材與課程模組、強化教師專業成長，並透過寒暑期營隊與課後社團推廣，讓每位學生都有機會接觸機器人課程，朝向普及化的目標前進。

教育局進一步表示，隨著課程深化與師資專業不斷提升，台南的機器人教育成果已在國際舞台嶄露頭角。去年學生代表隊參加日本 RoboRAVE 國際機器人競賽，囊括近三分之二獎牌，展現扎實的學習成果與創新實力。未來教育局將持續推動跨域學習與AI應用整合，讓學生在實作中培養邏輯思維、創意思考與解決問題的能力，為孩子奠定迎向未來的重要基礎。

