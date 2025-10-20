快訊

輝達進駐T17、T18協商倒數 他曝新壽瀕臨「死亡2條線」

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

AI機器人全國賽臺南登場 嘉南藥理大學熱鬧揭幕

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市政府教育局主辦的「智慧城市－AI機器人全國賽」19日在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧揭幕，全國各縣市選手齊聚台南同場較勁。

臺南市長黃偉哲表示，感謝來自全國各地的師生踴躍參與，也特別感謝嘉南藥理大學提供優質場地，讓AI機器人教育能有更廣泛的舞台。臺南已被中央選定為機器人發展重點城市之一，南市府積極布局AI與智慧製造，並在教育端扎根推動，期待透過全國競賽促進交流與激盪，培養引領未來科技的新世代人才。

教育局指出，今年賽事吸引來自台中、南投、高雄、屏東及連江等縣市，共331支隊伍、822名學生齊聚台南同場競技，11項主題挑戰融合程式設計與機器人組裝，考驗選手的操控技巧與團隊默契，充分展現青年學子無限創意與科技能量。

教育局長鄭新輝表示，臺南自113年起率先全國推動「機器人教育中程計畫」，從師資培訓、課程設計到學校推廣逐步扎根，目前已遴選90所重點發展學校，形成具示範與帶動功能的推廣網絡。教育局將持續開發教材與課程模組、強化教師專業成長，並透過寒暑期營隊與課後社團推廣，讓每位學生都有機會接觸機器人課程，朝向普及化的目標前進。

教育局進一步表示，隨著課程深化與師資專業不斷提升，台南的機器人教育成果已在國際舞台嶄露頭角。去年學生代表隊參加日本 RoboRAVE 國際機器人競賽，囊括近三分之二獎牌，展現扎實的學習成果與創新實力。未來教育局將持續推動跨域學習與AI應用整合，讓學生在實作中培養邏輯思維、創意思考與解決問題的能力，為孩子奠定迎向未來的重要基礎。

聚傳媒

教育局 臺南 台南

延伸閱讀

加熱菸上市 議員促新北設禁售區 教育局、衛生局聯手防制

台南企業、團體協力造福學生 捐助30萬書籍費、20所國中小受惠

還附大陸微信帳號！台南某國小學習網站驚見簡體字 教育局：已撤下

啟動幸福家庭密碼 南市教局Podcast「聆聽您心」系列超有感

相關新聞

AI機器人全國賽臺南登場 嘉南藥理大學熱鬧揭幕

由臺南市政府教育局主辦的「智慧城市－AI機器人全國賽」19日在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧揭幕，全國各縣市選手齊聚台南同場較勁。 臺南市長黃偉哲表示，感謝來自全國各地的師生踴躍參與，也特別感謝嘉南藥理

2025新北聯合婚禮 侯友宜：婚育一條龍

「2025新北市聯合婚禮」19日於新北市府大禮堂浪漫登場，新北市長侯友宜親臨現場，見證102對新人互許終身、攜手步入人生新階段。為鼓勵生育，新北市持續推動「婚育一條龍」政策，打造新北成為友善婚育、幸福

視察捷運三鶯線動態測試及轉乘 侯友宜：拚年底完工

新北市長侯友宜今天視察捷運三鶯線列車動態測試及轉乘設計，他表示，三鶯線整體工程進度已達95%，全力衝刺年底完工，明年履勘...

新北市汐止列土石流、大規模崩塌黃色警戒 疏散6里52戶96人

農業部農村發展及水土保持署發布土石流潛勢溪流、大規模崩塌潛勢區黃色警戒，分別位在新北市7個行政區。汐止區公所今天下午勸離...

農保署發布土石流潛勢溪流黃色警戒 新北瑞芳區19戶保全戶預防性疏散

農業部農村發展及水土保持署發布土石流潛勢溪流黃色警戒，分別位在新北市7個行政區。瑞芳區公所今天下午3時預防性疏散上天里1...

京華城稱取消20％容獎 許淑華抓到：一層挑高10公尺「沒安全疑慮？」

鼎越開發在年初野申請變更取消京華城爭議的20％容積獎勵，不料，北市議員許淑華指，減少的20％竟是將樓層抽掉、挑高到8.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。