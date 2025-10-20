聽新聞
新北市汐止列土石流、大規模崩塌黃色警戒 疏散6里52戶96人
農業部農村發展及水土保持署發布土石流潛勢溪流、大規模崩塌潛勢區黃色警戒，分別位在新北市7個行政區。汐止區公所今天下午勸離山區6個里共52戶96人，避免發生人命傷亡。
北台灣今天雨勢不斷，中央氣象署下午發布豪雨特報，台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，山區要嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地請慎防積淹水。
農業部農保署下午也發布53條土石流潛勢溪流黃色警戒，分布位於新北市三峽、新店、深坑、石碇、雙溪、瑞芳和汐止共31里；汐止區東山里則為大規模崩塌黃色警戒。
汐止區公所下午勸離土石流潛勢溪流、大規模崩塌潛勢區保全戶居民。土石流保全戶位在白雲、長青、秀山、茄苳和保新里，共勸離31戶58人。列為大規模崩塌潛勢區的東山里共勸離21戶38人，安置在崇德巿民活動中心。
