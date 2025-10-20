快訊

農保署發布土石流潛勢溪流黃色警戒 新北瑞芳區19戶保全戶預防性疏散

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
農業部農村發展及水土保持署發布土石流潛勢溪流黃色警戒，分別位在新北市7個行政區。瑞芳區公所今天下午3時預防性疏散上天里19戶共39人。

北台灣今天雨勢不斷，中央氣象署下午發布豪雨特報，台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，山區要嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地請慎防積淹水。

農業部農保署下午也發布53條土石流潛勢溪流黃色警戒，分布位於新北市三峽、新店、深坑、石碇、雙溪、瑞芳和汐止共31里，另發布汐止區東山里大規模崩塌黃色警戒。

瑞芳區公所下午勸離上天里土石流潛勢溪黃色警戒範圍內，易受災害威脅的19戶保全戶。住民下午2時在警方協助下開始撤離，3時1分完成預防性疏散作業，部分居民暫住親戚家中，部分居民安置在吉慶國小。

