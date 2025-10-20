快訊

京華城稱取消20％容獎 許淑華抓到：一層挑高10公尺「沒安全疑慮？」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華指出，鼎越減少的20％容積獎勵，竟是總建築高度未變更，僅內部原地上3層、17層、19層樓地板挑空。記者邱書昱／攝影
台北市議員許淑華指出，鼎越減少的20％容積獎勵，竟是總建築高度未變更，僅內部原地上3層、17層、19層樓地板挑空。記者邱書昱／攝影

鼎越開發在年初野申請變更取消京華城爭議的20％容積獎勵，不料，北市議員許淑華指，減少的20％竟是將樓層抽掉、挑高到8.6到10.3公尺，「難道沒有結構安全疑慮？」而都發局在5月發函要求說明，至今也已讀未回。都發局表示，會再發文請鼎越說明。

許淑華今在北市議會質詢表示，京華城改建案涉弊停工至今約一年，土地所有權人「鼎越開發」4月間委由起造人中國建築經理公司行文北市府，掛件申請取消有爭議的20％容積獎勵，外界一度以為它有誠意解套復工，未料全案疑似打假球。

許淑華指出，中國建經在4月9日掛件變更都市設計審議案，申請取消兩成爭議容獎給市府，但是減少的20％容積獎勵，竟是總建築高度未變更，僅內部原地上3層、17層、19層樓地板挑空，代表變更2層、15層、16層挑高，每層樓高達8.6至10.3公尺。

許淑華批，「把中間樓地板拿掉，這樣建築可以蓋嗎？難道結構安全沒有疑慮？」再者，都發局在5月2日函請中國建經，要求釐清變更方案的樓層挑高合理性等，再續行辦理都審程序，但時至今日卻遭已讀不回。

北市都發局長簡瑟芳說明，市府在5月2日就發文要求中國建經說明，樓層挑高的合理性，也因為樓地板減少會涉及到停車場空間也要降低，以及立體綠化維管措施等議題，但是都審退回後就沒有再送件進來。

北市建管處長虞積學補充，鼎越開發發公文變更設計，拿掉20％容積獎勵，有向都發局申請變更，在4月份通知改正，核准也需要文資審查、都審審查、結構外審，且建物鄰接高鐵也要審查，才有辦法後續的建造變更設計流程。

虞積學說，本來限期是到今年10月份，不過鼎越開發有提出文化部文資審查的行政審查時間，所以延長建照、執照的複審期限。

許淑華追問，所以鼎越現在就一直擺爛在那邊就可以不蓋了嗎？簡瑟芳回應，該土地目前在假扣押，建管仍不予施工勘驗。虞積學補充，如果未來要繼續施工、銷售等，必需要把建造變更完成，再解除土地假扣押，才有可能繼續施工。

簡瑟芳也說，針對都審遲未補件，可以發文請鼎越說明。

北市都發局長簡瑟芳（左3）說明，針對鼎越開發都審遲未補件，可以發文請鼎越說明。記者邱書昱／攝影
北市都發局長簡瑟芳（左3）說明，針對鼎越開發都審遲未補件，可以發文請鼎越說明。記者邱書昱／攝影

