新北松年大學展現高齡創作力 重陽禮金22日入帳

新北松年大學靜態成果展登場，從書法、國畫、山水畫到禪繞畫、粉彩畫與彩繪文創設計，創意十足，展現高齡世代的創作力。另，重陽節將至，新北重陽禮金將在10月22日起陸續匯入長輩指定帳戶，領取現金者10月23日起可於戶籍地區公所指定地點領取，預計有79萬餘名長輩受惠。

新北市府1樓大廳變身為展場，松年大學以「世代同學、青春不老」為主題，展期自10月20日至24日止，展出作品多達95件，

走進展區，最吸睛的莫過於「手繪衣飾青花瓷班」展出的服飾配件創作。學員們以細膩筆觸彩繪衣帽，將傳統青花瓷紋融入現代時尚，成為全場焦點，宛如獨創品牌的限量設計；另一側的「植物應用美學」與「禪繞畫」作品也很吸睛，展現學員的專注與靜心，從一筆一線到色彩調和，呈現「學無齡界」的創作熱情。

新北社會局長李美珍說，這場展覽不只是成果發表，更是一場打破年齡框架的藝術行動，展現「新五老運動」精神－心那無老，人就不老。來自雙溪區、現年82歲的葉綉春女士，以「花團錦簇」作品參展，畫中牡丹盛開、筆韻飽滿，象徵富貴吉祥與幸福平安，也映照出她對生命的熱愛與自信。

此外，鶯歌區公所的手繪衣飾青花瓷班，在老師陳彩雲引導下，長輩們用畫筆將傳統青花瓷之美繪進現代服飾中，讓古典氣質與時尚創意在布面上交會，散發獨特的優雅韻味。

李美珍表示，新北松年大學開辦邁入第28年，從最初的57班、1967位學員，成長至今已達959班、3萬多名學員參與。課程涵蓋數位資訊、多元文化、文創藝能、旅遊休閒、健康運動等多面向，鼓勵長者在輕鬆氛圍中快樂學習、延緩老化。松年大學設有春、秋兩季班，每年春季班2月、秋季班8月招生，年滿55歲且設籍新北者都可報名。

為翻轉過去老有所終的陳舊觀念，社會局近年攜手台北大學高齡與社區研究中心，要在社區據點推動「學老」。李美珍表示，新五老強調心境的不老，「心那無老，人就不老！」

新北老年人口79萬5684人，即將破80萬大關，新北100歲以上人瑞有996人，可分別獲得贈重陽敬老禮金2萬元。

新北今年重陽禮金百歲人瑞2萬元，90至99歲可獲5000元，80至89歲2000元，65至79歲1500元，此外凡設籍新北市年滿55歲原住民也能領取1500元重陽禮金。