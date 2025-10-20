快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北松年大學展現高齡創作力 重陽禮金22日入帳

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影

新北松年大學靜態成果展登場，從書法、國畫、山水畫到禪繞畫、粉彩畫與彩繪文創設計，創意十足，展現高齡世代的創作力。另，重陽節將至，新北重陽禮金將在10月22日起陸續匯入長輩指定帳戶，領取現金者10月23日起可於戶籍地區公所指定地點領取，預計有79萬餘名長輩受惠。

新北市府1樓大廳變身為展場，松年大學以「世代同學、青春不老」為主題，展期自10月20日至24日止，展出作品多達95件，

走進展區，最吸睛的莫過於「手繪衣飾青花瓷班」展出的服飾配件創作。學員們以細膩筆觸彩繪衣帽，將傳統青花瓷紋融入現代時尚，成為全場焦點，宛如獨創品牌的限量設計；另一側的「植物應用美學」與「禪繞畫」作品也很吸睛，展現學員的專注與靜心，從一筆一線到色彩調和，呈現「學無齡界」的創作熱情。

新北社會局長李美珍說，這場展覽不只是成果發表，更是一場打破年齡框架的藝術行動，展現「新五老運動」精神－心那無老，人就不老。來自雙溪區、現年82歲的葉綉春女士，以「花團錦簇」作品參展，畫中牡丹盛開、筆韻飽滿，象徵富貴吉祥與幸福平安，也映照出她對生命的熱愛與自信。

此外，鶯歌區公所的手繪衣飾青花瓷班，在老師陳彩雲引導下，長輩們用畫筆將傳統青花瓷之美繪進現代服飾中，讓古典氣質與時尚創意在布面上交會，散發獨特的優雅韻味。

李美珍表示，新北松年大學開辦邁入第28年，從最初的57班、1967位學員，成長至今已達959班、3萬多名學員參與。課程涵蓋數位資訊、多元文化、文創藝能、旅遊休閒、健康運動等多面向，鼓勵長者在輕鬆氛圍中快樂學習、延緩老化。松年大學設有春、秋兩季班，每年春季班2月、秋季班8月招生，年滿55歲且設籍新北者都可報名。

為翻轉過去老有所終的陳舊觀念，社會局近年攜手台北大學高齡與社區研究中心，要在社區據點推動「學老」。李美珍表示，新五老強調心境的不老，「心那無老，人就不老！」

新北老年人口79萬5684人，即將破80萬大關，新北100歲以上人瑞有996人，可分別獲得贈重陽敬老禮金2萬元。

新北今年重陽禮金百歲人瑞2萬元，90至99歲可獲5000元，80至89歲2000元，65至79歲1500元，此外凡設籍新北市年滿55歲原住民也能領取1500元重陽禮金。

選擇領取現金者，要攜帶身分證和印章到戶籍區公所指定地點領取，若本人不便領取，可由代領人攜帶自己和長輩的身分證及印章領取，現金領取至12月31日止，逾期將不再受理。

新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，82歲學員葉綉春（右一）的作品讓社會局長李美珍（右二）等人大讚「很有潛力」。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，82歲學員葉綉春（右一）的作品讓社會局長李美珍（右二）等人大讚「很有潛力」。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，人體彩繪老師陳彩雲現場創作。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，人體彩繪老師陳彩雲現場創作。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，82歲學員葉綉春（右一）的作品讓社會局長李美珍（右二）等人大讚「很有潛力」。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，82歲學員葉綉春（右一）的作品讓社會局長李美珍（右二）等人大讚「很有潛力」。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，開場的薩克斯風表演贏得滿堂采。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，開場的薩克斯風表演贏得滿堂采。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北有近80萬名老人，市府開辦松年大學鼓勵活到老學到老，今天起在市府大廳辦靜態成果展，展現活力與創作巧思。記者王慧瑛／攝影
新北市社會局長李美珍說，學老是很重要的一環，長輩要持續學習，才能「老有所望」。記者王慧瑛／攝影
新北市社會局長李美珍說，學老是很重要的一環，長輩要持續學習，才能「老有所望」。記者王慧瑛／攝影

長輩

延伸閱讀

新北瑞芳台62線砂石車側翻 下午2時恢復通行

新北三芝圖書館上梁 明年完工化身北海岸「自然書室」

新北攜手緯穎基金會 啟動珊瑚復育打造永續海洋

前女友私密照設LINE記事本公告 新北男涉違反保護令遭訴

相關新聞

新北市汐止列土石流、大規模崩塌黃色警戒 疏散6里52戶96人

農業部農村發展及水土保持署發布土石流潛勢溪流、大規模崩塌潛勢區黃色警戒，分別位在新北市7個行政區。汐止區公所今天下午勸離...

農保署發布土石流潛勢溪流黃色警戒 新北瑞芳區19戶保全戶預防性疏散

農業部農村發展及水土保持署發布土石流潛勢溪流黃色警戒，分別位在新北市7個行政區。瑞芳區公所今天下午3時預防性疏散上天里1...

京華城稱取消20％容獎 許淑華抓到：一層挑高10公尺「沒安全疑慮？」

鼎越開發在年初野申請變更取消京華城爭議的20％容積獎勵，不料，北市議員許淑華指，減少的20％竟是將樓層抽掉、挑高到8.6...

新北松年大學展現高齡創作力 重陽禮金22日入帳

新北松年大學靜態成果展登場，從書法、國畫、山水畫到禪繞畫、粉彩畫與彩繪文創設計，創意十足，展現高齡世代的創作力。另，重陽...

大雨來襲 新北重新堤外道重新橋下至17號越堤道明0時封閉

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，新北市重新堤外道重新橋下至17號越堤道10月21日0時關閉，新北市同步...

新北三芝圖書館上梁 明年完工化身北海岸「自然書室」

新北市立圖書館三芝分館重建工程進度穩定推進，今舉行上梁儀式，象徵工程進入新階段，預計明年下半年完工啟用，將以全新面貌成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。