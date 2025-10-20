防汛管制衍生停車需求 北市部分疏散門外可供停
台北市交通局今天表示，配合防汛，傍晚5時起中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路只出不進，並開放疏散門周邊8公尺以上道路紅黃線停車，紓解原停堤外者的停車需求。
因應風神颱風與東北季風共伴效應，北台灣持續降雨，台北市交通局發布新聞指出，為了防汛，中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路，今天傍晚5時起實施「只出不進」。
交通局進一步說，為了紓解原本將車輛停放堤外的車主有臨時停車需求，也自今天傍晚5時起，開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，而且這些區域同時暫停收費。
各區開放停車範圍，可至台北市交通局官網搜尋「風神颱風與東北季風共伴效應 開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言