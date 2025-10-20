防汛管制衍生停車需求 北市部分疏散門外可供停

快訊

中央社／ 台北20日電

北市交通局今天表示，配合防汛，傍晚5時起中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路只出不進，並開放疏散門周邊8公尺以上道路紅黃線停車，紓解原停堤外者的停車需求。

因應風神颱風東北季風共伴效應，北台灣持續降雨，台北市交通局發布新聞指出，為了防汛，中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路，今天傍晚5時起實施「只出不進」。

交通局進一步說，為了紓解原本將車輛停放堤外的車主有臨時停車需求，也自今天傍晚5時起，開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，而且這些區域同時暫停收費。

各區開放停車範圍，可至台北市交通局官網搜尋「風神颱風與東北季風共伴效應 開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車」。

北市 東北季風 颱風

