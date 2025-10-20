快訊

大雨來襲 新北重新堤外道重新橋下至17號越堤道明0時封閉

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
今上午五股區疏洪一路因豪大雨加上漲潮影響，導致疏洪道堤外便道出現積水，一輛自小客車因水深無法行駛受困。圖／新北市消防局提供
今上午五股區疏洪一路因豪大雨加上漲潮影響，導致疏洪道堤外便道出現積水，一輛自小客車因水深無法行駛受困。圖／新北市消防局提供

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，新北市重新堤外道重新橋下至17號越堤道10月21日0時關閉，新北市同步展開交通管制，今天晚間7時起重新堤外道沿線高灘地停車場只出不進，21時起越堤道只出不進，停放於堤外高灘地停車場的車輛盡速駛離，平時利用越堤道民眾建議改道環漢路行駛，或改道永安橋、新北大橋、重新橋、成蘆橋及中山橋。

交通局指出，因應越堤道封閉，交通局將一併調整周邊路口號誌時制秒數，也請台北及新北捷運公司和公車業者做好準備，於明日上午尖峰時段加派人力或加班車協助疏導，建議民眾改搭乘捷運、公車等大眾運輸，亦可提早出門，以避開擁擠路段及時段。

配合新北市高灘地大漢溪左岸4處停車場只出不進，自今天傍晚7時起開放大漢溪流域左岸部分水門周邊部分道路(不含高灘地園區道路及堤內外越堤道)紅黃線停車，大漢溪流域部分水門周邊部分道路路邊停車格亦暫停收費。

水門周邊部分紅黃線開放停車路段：

1.新莊區中環路1段(中正路口至瓊林路口)

2.新莊區環漢路1段(中興南街口至重新路重新橋下止)

3.三重區疏洪西路(重新路重新橋下起至化成路)

停車場 共伴效應 交通管制 新北捷運 大眾運輸

