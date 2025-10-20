聽新聞
新北三芝圖書館上梁 明年完工化身北海岸「自然書室」
新北市立圖書館三芝分館重建工程進度穩定推進，今舉行上梁儀式，象徵工程進入新階段，預計明年下半年完工啟用，將以全新面貌成為北海岸地區全齡友善、融合自然風格的閱讀新地標。
三芝分館位於北海岸核心區域，因原建築老舊、結構體老化，為確保讀者安全，新北市府決定於原址拆除重建。歷經一年多施工，如今上梁儀式順利完成，市府期盼工程如期完工，未來不僅服務學校與社區，更能帶動整體地區閱讀文化風氣。
新北市文化局主任秘書王錦華表示，三芝分館未來將以「自然書室」為主題設計，融入海岸度假氛圍，同時結合市府「長照創新聚落」計畫，打造高齡友善生活空間。啟用後除作為閱讀空間外，也將成為北海岸樂齡資源中心，提供長者生活支援與閱讀學習服務，並設置失智友善據點及長照培訓課程，發揮在地資源整合效益。
文化局指出，考量北海岸擁有多條熱門自行車路線，三芝分館將設置「自行車驛站」，提供飲水、打氣、充電、休憩及簡易醫護服務，館內也將規劃「自行車知識補給專櫃」，提供旅遊資訊與相關書籍，讓騎士能在旅途中享受閱讀與休憩。
新館為兩層樓建築，總樓地板面積約288坪，可容納約5萬冊藏書。一樓將設置40坪兒童閱覽空間與桌遊區，打造親子共讀的溫馨場域；二樓則為閱覽座位、書庫及在地特色閱讀角，並設有與老樹相連的戶外閱讀區。市府表示，完工後的三芝分館將結合自然景觀與人文閱讀，讓民眾「看書如度假」，打造北海岸最具魅力的閱讀新據點。
