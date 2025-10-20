關水門！北市今17時淡水基隆水門「只出不進」 21時拖吊

受到風神颱風與東北季風共伴效應，雙北降雨量驚人，北市水利處宣布，台北市今天(20日）17時執行淡水河(新3-2號華翠至淡6號敦煌)、基隆河沿線疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。

水利處表示，請在河濱公園活動人員、車輛盡早遠離河川區域，確保生命財產安全，並於管制執行4小時後(10月20日21時)開始拖離堤外停車場滯留車輛，後續將視水情狀況另行公告疏散門關閉時機。

另外，因內1號、2號及基11號疏散門外無堤外停車場，故往返內湖汐止的堤外便道仍維持通行。

北市水利處表示，因降雨量加劇致河川水位快速上漲，可能漫淹至高灘地，北市下午17時起，執行淡水河(新3-2號華翠至淡6號敦煌)、基隆河沿線疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。

配合北市政策疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

另外，水利處提醒停放於河川區內車輛的車主，可至臺北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。