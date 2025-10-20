北市衛生局稽查肉品及中藥 4件產品不符規定遭下架

北市衛生局近日針對肉品及中藥專案抽驗，其中肉品有兩件雞肝驗出不符動物殘留容許量標準，中藥也有1件山楂、1件無磺龍牙百合驗出農藥殘留，已依法要求業者下架，後續也將調查源頭廠商，最高可處2億元罰緩。

衛生局共計抽驗91件生鮮禽畜肉品，檢驗結果有2件不符合規定，包含2件「雞肝」分別檢出「脫氧羥四環黴素（Doxycycline）」、「羅苯嘧啶（Robenidine hydrochloride）」不符衛生福利部公告動物殘留容許量標準規定，已通知轄內業者立即下架，移請所轄縣市衛生局做行政處置。

衛生局提醒，飼養禽畜業者於使用藥物控制細菌或寄生蟲時，應確實遵守動物用藥相關規定，除了必須考量動物對象、年齡、劑量等外，還必須遵守停藥期，才能確保禽畜肉品安全衛生，呼籲消費者在選購以正常色澤無異味為佳，勿購買來源不明產品，並注意肉品貯放環境，避免高溫久放，以確保飲食的安全與衛生。