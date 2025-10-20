影／三鶯線完工倒數全線進行整合測試 轉乘板南線僅需2分鐘

備受關注的新北捷運三鶯線工程進入最後衝刺階段，截至目前整體進度已達95%，列車已於10月展開「全線全系統整合測試」，正式邁入通車前最關鍵的驗證期。新北市長侯友宜今天前往三鶯線起點頂埔站視察轉乘動線設計，並搭乘列車了解全線測試情形，強調年底完工通車後，將大幅縮短三鶯地區與台北市中心的通勤時間，預估可節省約20分鐘。

侯友宜表示三鶯線已完成多項重要工程節點，包括全線軌道與道岔鋪設、主維修廠與全線送電、列車動態測試等，並於7月完成LB01至LB08站的列車測試。目前正在進行的全線整合測試，是通車前最關鍵的一哩路，採無人駕駛模式模擬實際營運情境，測試項目涵蓋列車速度控制、多車高密度調度、月台門與列車停靠準確度、自動煞車與開關門連鎖功能等。預計完成穩定性測試並確認系統可靠度達99%以上後，將報交通部進行初勘與履勘，正式邁向通車。

頂埔站為三鶯線與板南線的交會樞紐，兩線採「垂直分層」設計，板南線位於地下三層、三鶯線則設於地上三層。為縮短旅客轉乘時間，捷運局特別設置8座直通電扶梯，規畫最短動線，將原本需繞行的轉乘路線縮短為2分鐘內可完成，堪稱全台高架轉地下捷運車站中轉乘效率最佳。此外，頂埔站新增3號出口與月台間的8座電扶梯，與原板南線共計28座電扶梯，整體轉乘運輸量可達每小時3萬6千人，有效舒緩尖峰時段人潮。

新北市捷運工程局長李政安指出，全線12座車站的旅客服務設施，如自動售票機、監視器、廣播喇叭、照明、閉路電視等已陸續完成並進行調試；車站土木工程也已進入最後收尾階段。轉乘設計強調「最短路徑與無障礙動線」，配置2部無障礙直通電梯，便利身障與行動不便乘客，未來將提供更安全、快速與友善的通勤環境。