捷運三鶯線明年通車 民代籲噪音監測與防制要先做

捷運三鶯線列車10月進入「全線全系統整合測試」，新北市長侯友宜今天前往視察，從頂埔站轉乘三鶯線，並試乘至三峽站，預計年底完工、明年通車。新北市藍綠民代都指出，三鶯線部分區段隔音牆緊鄰住戶設置，捷運局應積極傾聽居民意見，展開噪音監測與防制措施。民進黨立委蘇巧慧則說，土城樹林線財務修正計畫她在中央持續監督，行政院長卓榮泰也承諾會在兩個月內將盡速核定。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨表示，捷運三鶯線是連結土城、三峽、鶯歌的重要交通命脈，攸關大新北生活圈的通勤便利與區域發展，工程應該加速推進、如期完工，但同時也不能忽略居民生活品質與行車安全。

廖宜琨指出，三鶯線土城段沿線多為住宅密集區，施工期間與未來通車後的噪音與震動問題，長期是地方居民的主要關切。市府與捷運局應積極傾聽居民意見，進行噪音監測與防制措施，例如增設隔音牆、規畫施工時段管制，避免捷運帶來交通便利的同時，也犧牲了民眾居住安寧。

廖宜琨也提醒，三鶯線採用全自動無人駕駛系統，雖提升營運效率，但更應嚴格檢視安全配套。若未來列車在行駛途中出現突發狀況，如停駛、誤停、系統異常等，捷運局應建立「即時人工介入機制」與「乘客緊急應變流程」，確保第一時間能即刻處理與疏散，避免乘客陷入危險或困境。

國民黨新北市議員呂家愷表示，今日試乘捷運三鶯線從頂埔站至三峽站，全程行駛順暢平穩，列車系統整合與安全性表現良好，但他提醒，三鶯線部分區段的隔音牆緊鄰住戶設置，他也曾多次實地會勘了解狀況，盼相關單位能在通車前就檢視並改善噪音防制措施，避免等到正式營運後才補救，讓民眾能真正享受到安靜、安全又便利的捷運服務。

新北市議員江怡臻表示，大家期盼捷運三鶯線已久，進入全線動態測試，新北正在邁向通車的關鍵階段，今日試乘相當順利、舒適，頂埔站作為轉乘起點，連接板南線，串聯土城、三峽、鶯歌、桃園，形成大眾運輸核心路網，對於沿線居民與通勤族是利多，不僅通勤時間有望縮短、轉乘機會變多，範圍也將擴大。

江怡臻說，新北自辦第一條中運量捷運，完工後需經交通部履勘，隨著通膨物價日漲，呼籲中央不要拖到新北建設腳步，務必全力配合新北，讓捷運早日通車，市民早日搭車。

蘇巧慧表示，自從今年四月第一次試車後，今天再度參與全線動態測試，距離三鶯線完工通車，僅剩下最後一哩路，不只是她，所有鄉親都感到非常振奮與期待，她再次感謝總統賴清德、前總統蔡英文與時任行政院長林全，以及新北市政府，當年將三鶯線納入中央前瞻基礎建設補助，才能就此打通鶯歌、三峽到土城的交通動脈。

蘇巧慧指出，這幾年她一直在改善地方交通，近年已陸續完成的建設包括新改建的三鶯大橋、去年通車的鳳鳴車站、翻新的鶯歌車站，以及串聯新莊到鶯歌的堤外便道，接下來捷運三鶯線將更進一步銜接新北和桃園的捷運路網。