三鶯線進度達 95％ 侯友宜：12月完工 明年初勘、交通部履勘後通車

新北市第一條自辦中運量捷運工程捷運三鶯線進度已達95%，列車10月進入「全線全系統整合測試」，新北市長侯友宜今天前往視察，從頂埔站轉乘三鶯線，並試乘至三峽站。

侯表示，動線經重新設計，板南線轉乘三鶯線從估算4分鐘縮減到1分52秒，預期能有效分散人潮，讓轉乘更順暢。對年底完工、明年通車，侯友宜拍胸脯保證。捷運局表示，三鶯線預計12月完工，明年初先初勘，再經交通履勘後就能通車。

捷運三鶯線全線全系統整合測試進行中，邁入通車前最關鍵一哩路，侯友宜今表示，三鶯線29列車已在今年8月全數運抵機廠，今年4月完成全線第三軌、7月已全線送電及完成LB01-LB08動態測試等項目，目前全線全系統整合測試是通車前最關鍵的安全驗證階段，全線以無人駕駛模式模擬營運情境。

侯友宜說，測試內容包括營運速度、多列車高密度間距控制、月台門與列車停準的自動控制，同時測試如安全煞車、開門等連鎖功能，以確保列車運行安全無虞，年底前完成穩定性測試，確認系統可靠度超過99%後就能完工，經過初勘及交通部履勘後通車，未來三鶯地區到台北市中心通勤可快20分鐘。

侯友宜強調，三鶯線頂埔站與板南線共構，是雙線交會的重要樞紐，兩線採「垂直分層」設計，板南線位於地下三層，三鶯線位在地上三層，規畫直達轉乘通道，設置8座直通電扶梯上下行各4座，出入站轉乘時間較銜接既有電扶梯轉乘時間減半，不到2分鐘，相較台北大都會區其他高架車站轉乘地下車站動線較為便利。

也在3號出口至月台層新設8座電扶梯銜接，加上板南線總計共有28座電扶梯，運輸量最高可達每小時3萬6千人，讓轉乘過程更加順暢。

侯友宜說，除三鶯線即將完工，土城樹林線高架段標案正在評選中，在中央財務計畫核定後，就可完成招標，路線就能更完整，也讓大家多搭乘大眾運輸，達到節能減碳、環境會更好。

今天試乘過後，侯友宜也大讚過程穩定，動態測試幾乎沒有缺點，會持續測試，直到百分百安全無虞情況下，就會正式通車。

捷運局長李政安表示，轉乘設計以最短路徑、無障礙直通動線為目標及考量無障礙通行需求設置2部電梯，可直達三鶯線月台，有效節省轉乘時間，目前12座車站機電部分包含旅客諮詢處(PAO)、照明燈具、監視器、廣播喇叭、偵煙器、閉路電視器、自動售票機及加值查詢機等相關設備陸續完成調試；土木部分進入收尾階段，努力朝年底完工目標邁進。

李政安也說，三鶯線當初計畫核定505.30億元，在中央審核後工程經費調降501.99億元，不過歷經缺工缺料與疫情、烏俄戰爭影響，經費增加至544.91億元，目前財務修正已報中央，尚未核定，也盼中央能夠加速多給地方鼓勵，讓工程順利進行。