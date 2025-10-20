快訊

五股疏洪一路積水自小客受困 水利局：疏洪道大雨積水屬正常

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今上午五股區疏洪一路因豪大雨加上漲潮影響，導致疏洪道堤外便道出現積水，一輛自小客車因水深無法行駛受困。圖／新北市消防局提供
今上午五股區疏洪一路因豪大雨加上漲潮影響，導致疏洪道堤外便道出現積水，一輛自小客車因水深無法行駛受困。圖／新北市消防局提供

今上午五股區疏洪一路因豪大雨加上漲潮影響，導致疏洪道堤外便道出現積水，一輛自小客車因水深無法行駛受困，消防人員趕抵後協助車上兩人脫困，所幸無人受傷、不需送醫。

新北市水利局長宋德仁表示，該處本屬疏洪道內便道，為河川區域的一部分，遇上強降雨及漲潮時出現積水屬正常現象。當時保全人員依標準程序進行封閉，並在水位上升時持續巡查，「雨量非常大，加上漲潮與抽水作業同時進行，出現積水情形是預期內的狀況。」

五股區公所指出，該路段原為疏洪道範圍，每逢大雨高灘處都會封閉路段防止危險，事發當下因雨勢驟大，尚未來得及完全封閉，就有自小客車駛入受困，目前積水區域已全面封鎖。

高灘地工程管理處處長黃裕斌說，抽水站會將積水抽入二重疏洪道，但若水量過大、潮位高時會排水不及，待雨勢減緩後水位會逐漸退去。他指出，這次可能有兩種情況導致受困：一是停車場內車輛要駛出時遇上漲水；另一是部分駕駛為了搶快，在封閉前硬闖堤外便道，「這些路段是防汛區域，封閉是為了安全，呼籲民眾切勿進入封閉區域以免發生危險。」

