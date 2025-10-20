快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

淡江大橋規劃3公車路線 淡水到桃機估40分鐘

中央社／ 新北20日電

淡江大橋明年5月通車，新北市交通局規劃3條新公車路線，包含2條快線及1條觀光公車，開通後從淡水到桃園機場，預計40分鐘即可到達。

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，3條新公車路線為桃園機場快線、板橋快線及淡水–八里觀光公車，仍在審查階段。未來通車後，將依據各站上下車人次、行駛時間與搭乘頻率等營運數據，結合居民與旅客回饋，滾動式調整路線。

林詩欽說明，過去北海岸地區民眾往返桃園機場須耗時轉乘多段交通工具，「桃園機場快線」開通後，便可自淡水跨越淡江大橋快速到達桃園機場，單趟預計行駛時間約40分鐘，讓國內外旅客能直抵北海岸觀光核心。

同時桃園機場快線也以淡水捷運站為主要轉乘節點，方便旅客轉乘捷運及現有67條公車路線，前往學校、社區、北海岸景點與生活圈。

「板橋快線」則以通勤族為主要對象，透過淡江大橋可分流現有947線公車的通勤人潮，由淡海新市鎮經沙崙路直上淡江大橋，沿途搭載八里端乘客往返板橋區，讓上下班通勤更順暢。單趟約36公里、預估尖峰時段單趟85至90分鐘、離峰80至85分鐘。

「淡水–八里觀光公車」路線規劃行駛淡江大橋往來淡水、八里兩端，並停靠觀光景點及兩端渡船頭，民眾可輕鬆跨越淡水河，未來將與當地觀光產業結合、推行水陸聯運、一日券等套票，減少私人運具湧入觀光區，緩減假日塞車問題。

桃園機場 公車路線 淡水河

延伸閱讀

淡江大橋通車誰受惠？新北增3公車路線 方便通勤族及觀光客

興仁國小「寰宇夢想遊具」啟用 結合淡江大橋意象打造嶄新遊戲場

淡水機場快線要停20多站 民代指一點都不快

新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

相關新聞

三鶯線進度達 95％ 侯友宜：12月完工 明年初勘、交通部履勘後通車

新北市第一條自辦中運量捷運工程捷運三鶯線進度已達95%，列車10月進入「全線全系統整合測試」，新北市長侯友宜今天前往視察...

新北豪雨釀疏洪道積水車輛受困 消防下船艇救人警急封閉越堤道

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，中央氣象局針對台北市及新北市發布豪雨特報。今天上午10時許二重疏洪道也傳出積淹...

三鶯線將完工 延伸桃園八德段最快明年動工

新北捷運三鶯線工程預計年底完工、明年通車，而串聯桃園的「三鶯線延伸八德段」綜合規畫報告已經獲行政院核定，主責的新北市捷運...

影／三鶯線完工倒數全線進行整合測試 轉乘板南線僅需2分鐘

備受關注的新北捷運三鶯線工程進入最後衝刺階段，截至目前整體進度已達95%，列車已於10月展開「全線全系統整合測試」，正式...

捷運三鶯線明年通車 民代籲噪音監測與防制要先做

捷運三鶯線列車10月進入「全線全系統整合測試」，新北市長侯友宜今天前往視察，從頂埔站轉乘三鶯線，並試乘至三峽站，預計年底...

五股疏洪一路積水自小客受困 水利局：疏洪道大雨積水屬正常

今上午五股區疏洪一路因豪大雨加上漲潮影響，導致疏洪道堤外便道出現積水，一輛自小客車因水深無法行駛受困，消防人員趕抵後協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。