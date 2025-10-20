淡江大橋規劃3公車路線 淡水到桃機估40分鐘

淡江大橋明年5月通車，新北市交通局規劃3條新公車路線，包含2條快線及1條觀光公車，開通後從淡水到桃園機場，預計40分鐘即可到達。

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，3條新公車路線為桃園機場快線、板橋快線及淡水–八里觀光公車，仍在審查階段。未來通車後，將依據各站上下車人次、行駛時間與搭乘頻率等營運數據，結合居民與旅客回饋，滾動式調整路線。

林詩欽說明，過去北海岸地區民眾往返桃園機場須耗時轉乘多段交通工具，「桃園機場快線」開通後，便可自淡水跨越淡江大橋快速到達桃園機場，單趟預計行駛時間約40分鐘，讓國內外旅客能直抵北海岸觀光核心。

同時桃園機場快線也以淡水捷運站為主要轉乘節點，方便旅客轉乘捷運及現有67條公車路線，前往學校、社區、北海岸景點與生活圈。

「板橋快線」則以通勤族為主要對象，透過淡江大橋可分流現有947線公車的通勤人潮，由淡海新市鎮經沙崙路直上淡江大橋，沿途搭載八里端乘客往返板橋區，讓上下班通勤更順暢。單趟約36公里、預估尖峰時段單趟85至90分鐘、離峰80至85分鐘。

「淡水–八里觀光公車」路線規劃行駛淡江大橋往來淡水、八里兩端，並停靠觀光景點及兩端渡船頭，民眾可輕鬆跨越淡水河，未來將與當地觀光產業結合、推行水陸聯運、一日券等套票，減少私人運具湧入觀光區，緩減假日塞車問題。