中美公寓都更動土 新北公私協力翻新海砂屋危樓

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
由禾蓮開發主導的「中美公寓都市更新案」已於10月18日正式開工動土，宣告危樓重生，社區再啟新頁。圖／新北市住都中心提供

位於新莊區、屋齡逾40年的中美公寓，長年飽受牆面龜裂、漏水及鋼筋外露等結構問題困擾，經鑑定為海砂屋後，在新北市政府與新北市住都中心的輔導下，成功推動都更。由禾蓮開發股份有限公司主導的「中美公寓都市更新案」已於10月18日正式開工動土，宣告危樓重生，社區再啟新頁。

中美公寓基地面積約603坪，共有兩棟55戶建物，經市府全額補助鑑定費用後，於112年3月確認為海砂屋，同年8月公告畫定為都更地區。新北住都中心指出，此案是典型民辦都更成功案例，開發團隊在住戶高度共識與市府專業輔導下，從報核至開工僅花不到兩年時間，展現公私協力的高效率。

禾蓮開發表示，為加速重建進度並兼顧地主權益，團隊以「公平、公正、公開」原則推動權利變換，提供委建、合建及領取權利金等多元方案供地主選擇。此案不僅有助改善社區老舊環境，更可帶動周邊生活機能與地方經濟發展，成為區域更新再生的重要示範。

更新後的建築將新建兩棟地上15層、地下5層住宅大樓，共規畫158戶，並申請耐震結構標章，全面強化建築安全。基地臨中港路側將退縮設置騎樓與公共休憩空間，規劃無障礙動線，打造友善宜居的永續社區。

禾蓮開發團隊感謝住戶長期信任，承諾將以專業與品質為本，確保工程如期如質完成。新北住都中心表示，此案象徵地方政府與民間攜手推動都更的具體成果，未來完工後，中美公寓將以嶄新風貌重現，成為新北老舊危樓重建的成功典範。

由禾蓮開發主導的「中美公寓都市更新案」已於10月18日正式開工動土，宣告危樓重生，社區再啟新頁。圖／新北市住都中心提供
將新建兩棟地上15層、地下5層住宅大樓，共規畫158戶。完工示意圖。圖／新北市住都中心提供
將新建兩棟地上15層、地下5層住宅大樓，共規畫158戶。完工示意圖。圖／新北市住都中心提供

