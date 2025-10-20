豪雨灌北市 停管處提醒「這4處」堤外低窪停車場：隨時注意移車

受到風神颱風及東北季風共伴效應，北市從昨天起出現間歇性大雨，北市災防中心截至上午9時，接獲5起災情。北市停管處也提醒停車在河濱疏散門的車主，尤其四處地勢低窪停車場，隨時注意簡訊通知移車。

停管處管理及職安科長楊遠明表示，受到共伴效應影響從預估即日起到22日，北市各地可能有短延時強降雨，易導致河川水位高漲，上游水庫也可能隨時進行調節性放水，河濱疏散門隨時會啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施。

停管處提車輛停放堤外停車場的車主，尤其停放於士林區三腳渡堤外平面停車場、劍潭抽水站堤外停車場、通河西街1段平面停車場、百齡左右岸堤外停車場等地勢較低窪的停車場，務必留意最新氣象動態及水情資訊，做好車輛自行駛離的準備。

楊遠明，停放在堤外停車場的車主可到停管處「停車查詢一站式服務網站」登錄防汛通知，屆時將會寄發簡訊提醒車主疏散門管制情形，以及禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制等相關訊息，以利掌握最新資訊。