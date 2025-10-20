風雨最劇時間還沒來！雨炸北市已5災情 南港疏散保全戶

受風神颱風與東北季風共伴影響，雙北從昨天到今天降雨量驚人。北市災防辦統計，北市昨晚至今上午9時，接獲5起災情，包括土石崩落2件、積淹水2件、路樹倒塌1件。

北市災防辦提醒，今天至21日台北市將有持續性降雨，其中今天晚間至明清晨共伴鋒面通過期間風雨最為劇烈。

北市災害應變中心截至20日上午9時共接獲5件災情案件（小範圍土石崩落2件、積淹水2件、路樹倒塌1件），除文山區新光路二段土石崩落案件尚在處理中，其他4件均已處理完畢。

另外列管邊坡保全住戶疏散撤離情形：20日1時40分，大地處回報南港區南港茶製場24小時累積降雨量已達到黃色警戒(200mm)，保全住戶為舊莊里寶樹堂（1戶2人），已開立黃色警戒通報單，並電洽南港區公所建議進行勸告住戶。

20日8時31分，大地處回報因南港茶製場24小時累積雨量達300毫米，已開立紅色警戒通報單，並先行由南港區公所建針對行保全住戶執行疏散避難與安置。

台北市災害防救辦公室表示，受風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，今(20)日至21日台北市將有持續性降雨，其中今天(20)晚間至明(21)日清晨共伴鋒面通過期間風雨最為劇烈，市區雨勢達豪雨等級，陣風達7級；迎風面之陽明山區、內湖及文山南港山區雨勢可能達大豪雨等級，其中陽明山區雨勢甚至可能達超大豪雨，陣風可能達9至11級。