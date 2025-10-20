快訊

深夜暴雨襲新北！深坑馬路變河道、中和民宅積水 民怨整夜沒睡

阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」釀2死 現場畫面曝光

上班注意！北北基等7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天晚上

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
中和興南路路面積水湧入民宅。圖／翻攝threads/cherryen
受東北季風及風神颱風外圍水氣影響，昨晚新北東側至南側降下大雨，深坑區深南路一度變成河道，中和興南路民宅也被積水淹入，一度深達腳踝，民眾哀嚎「整夜不用睡了」。目前新店、中和地區雨勢已稍停，但金山、萬里等地雨勢仍大，民眾仍要謹慎。

昨日深夜中和、新店、深坑等地區降下大雨，深坑區深南路過山裡大量雨水湧入路面，深南路往山下一度變成河道，讓人膽戰心驚。

中和興南路一段則有大面積積水湧入民宅，民眾在網路貼出多段影片，只見積水深達腳踝，凌晨2點持續上升，直呼「這個水位一直上升我不用睡覺了？？？」、「好誇張，7、8年來第一次淹水成這樣」。

中央氣象署指出，東北季風及颱風外圍環流影響，20日基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，新竹地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

新北市消防局也說，新北沿海地區有7-10級陣風，建議盡量減少外出，若必須外出，請小心駕駛，保持安全距離，劇烈天氣變化下，前往海邊與海域活動請提高警覺；山區道路留意落石、坍方與積水風險。並請民眾隨時注意新北市政府相關社群及災訊E點通相關資訊。

中和 深坑 淹水 颱風 新北 豪雨 強降雨

