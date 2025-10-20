八里「葉落歸根」成奢望 民代促調高在地塔位數

新北使用中19座公立納骨塔，八里、中和已滿塔。八里慈恩納骨塔2021年使用率達100％，第二期5萬塔位原訂今年3月發包，2028年可啟用，如今作業延宕遲未開工。議員指，地方承擔交通與環境壓力，希望親人能葉落歸根是基本訴求，若只保留5％給在地使用，幾年就用罄，盼保留數提升至10％。民政局允諾會與地方溝通。

新北每年死亡數約3萬人，預估未來最高可能到5萬3000人，殯葬設施須超前部署。

八里慈恩納骨塔2021年就使用率100％，沒有空塔位，第二期原訂今年3月發包，2028年啟用，如今作業延宕，市議員陳家琪質詢關注北海岸居民殯葬資源權益，她說，市府只為在地名額保留5％，根本不夠。

陳家琪指出，5％只有2500個塔位，原預估可用6至7年的數量，可能不到5年用完，八里地區配合遷葬、公墓整理，承擔交通與環境壓力，訴求是希望有一天親人能葉落歸根，地方忍耐應該換來尊重，而非一次次忽略。

陳家琪要求市府應立即檢討北海岸地區在地保留提高至10％以上，未來分配應公開透明，確保地方需求被優先考量，第二期納骨塔就該做到，別等到第三期才討論。

民政局回應，八里第二納骨塔預計2029年完工啟用，規畫約5萬個櫃位，其中專區空間，即2500個櫃位供未來滿塔後才開放設籍八里區民眾專用。八里第二納骨塔將陸續啟用4萬7500個櫃位，八里區民眾如有需求亦可選用。另為保障八里區民使用權益，將於滿塔後，啟用該專區供八里區民選用。