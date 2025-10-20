新北通過氣候條例 擬獎勵宮廟減碳

新北市氣候變遷因應行動自治條例上周在議會三讀通過，市府將輔導宗教團體減少燒紙錢、點香等產生溫室氣體排放的祭祀行為。奉香敬神傳統觀念難破，地方信仰中心宮廟坦言挑戰大。新北民政局表示，除強化輔導，自治條例通過後，正研擬透過獎勵與表揚方式，鼓勵宮廟加入減碳行列。

新北登記在案宮廟有940家，民政局透過各區宗教研習活動展開減香減爐宣導，截至去年底，新北配合減香寺廟達77家、減少燒紙錢金爐者有13家，對比全數宮廟來看仍是少數，遑論其他未登記宮廟與神壇。

新北市府制定「新北市氣候變遷因應行動自治條例」，其中45條明訂市府應輔導宗教團體減少焚燒紙錢、點香等，勢必要提出更具誘因的作為輔導減香減爐。

蘆洲湧蓮寺配合政府政策推行減香減爐政策多年，主委陳宏昌直言要全面禁止非常困難，過去若要完成所有參拜流程，大概燒上20幾支香，在廟方鼓勵減香政策下，只剩下大殿、三樓各3支香。

「減少燒金阻力更大。」陳宏昌說，在老一輩觀念裡，金紙愈燒愈旺，在廟方宣導下，數量有明顯下降，仍難全面禁止。

「行天宮是所有宮廟的典範。」陳宏昌說，雙北大概只有行天宮系統能做到這項改革，他分析主因是行天宮信徒來自四面八方，傳統束縛較少，改革力道較地方型廟宇強。

另，三重信仰中心先嗇宮已推行改拜一支香，並採「以米代金」，先嗇宮董事長李乾龍也坦言全面禁止困難，老一輩「奉香」觀念根深蒂固，很多長輩不拿香，會憂心無法與神明溝通，只能慢慢來。他觀察，不少人改以雙手合十參拜心誠則靈。

新北宗教禮俗科長林美芬說，正研議獎勵措施，如在績優表揚項目增列節能減碳，鼓勵更多宮廟響應及力行。