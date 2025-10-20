明倫社宅落成5年問題多 北市府：一周內修繕

北市首座由學校改建的明倫社宅啟用後僅5年，陸續有漏水、故障等缺失。近日更有民眾抱怨公設植栽枯萎，連運動PU跑道也坑坑巴巴，掉落的材質被扔在一旁，議員批市府不應視而不見。住都中心表示，1周內修繕、補植。

受少子化影響，明倫國小廢校後，前市長柯文哲任內規畫、興建明倫社宅，打造北市第一座由學校改建的社宅。2020年完工啟用更在2樓設置PU空中步道，延續校園運動場意象，不少住戶在此散步、運動。不過落成5年，卻接連發生停車場淹水、電梯滲水故障等問題。

議員陳怡君表示，近日接獲民眾陳情，社宅外牆漏水嚴重、甚至出現壁癌，PU跑道也破損坑洞處處，掉落的跑道皮被扔在座椅上，不僅讓社宅內幼兒園孩童活動不安全，也讓運動散步民眾覺得市府疏於維護。

陳怡君指出，明倫社宅還曾獲「環境整潔綠美化獎」，如今周邊綠美化不到位，公共區域盆栽枯死一片，樹穴蓋板因移植產生過大洞口，成「行人地雷」。

甚至除明倫社宅，也有其他社宅住戶指因社宅居住人口混雜，導致住戶素質有落差，就有民眾抱怨廣慈社宅有住戶讓寵物隨地大小便，不清潔直接走人；還有民眾在室內走廊隨地抽菸，向管委會抱怨效果也有限，呼籲市府應落實租約記點。

住都中心回應，社宅皆定期巡查、不定期會勘，若有修繕需求將依程序辦理採購，確保居住品質，也會落實住戶管理規定。