北市社宅162維修服務 議員轟濫編預算

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
從東明社宅起，一共有17處社宅使用有1-6-2服務1303件，共花費3167萬元，平均一件約花2萬4千元，遭議員質疑，是在幫興建社宅廠商擦屁股。圖／聯合報系資料照片
為提供社宅快速修繕，北市府推「1-6-2快速維修方案」，遭質疑濫編預算，17處社宅平均每件維修花2.4萬，議員質疑市府不要求興建品質，卻重編預算修繕浪費納稅錢。都發局表示，快速維修服務可縮短5成維修時間減少民怨，會設法精進興建品質。

所謂的「1-6-2快速維修方案」，是以入住後半年內為前提，由物管受理，施工廠商現場派駐人員，1小時內現勘，無須備料修繕於6小時完成，常見缺失須備料者於2日內完成。

北投區新奇岩社宅於2021年完工時，有許多住戶陳情，包括陽台門無法推到底、牆壁木門有裂縫、鑰匙孔鏽蝕等，還有鋼製戶外逃生梯在雨水交界處漏水，導致牆面汙染，北市府透過快速維修機制修139件，經費141萬多元。

另外，木柵社宅則有住戶發現客廳天花板漏水、牆壁裂縫大等缺失，透過162快速維修54件，花費145萬多元。

議員鍾佩玲質疑，推出快速維修方案以來，若不算新啟用的華榮社宅，從東明社宅啟用起，共有17處社宅花費3167萬元，達1303件，平均1件約花2萬4千元，金額不合理。

以件數最少的莒光社宅為例，6個月只有1件，市府就編152萬元；廣慈社宅232萬修繕441件，感覺好像很划算，卻顯示廣慈興建品質有問題，「市府用公帑幫興建廠商擦屁股嗎」？

都發局表示，「162駐點服務」有效縮短約5成維修時間，尤其面對近年營建缺工、臨時調派維修人力不易，駐點服務有其必要性。

都發局提到，社宅完工時已有嚴格驗收與保固機制，但實際入住仍有許多小問題需即時處理，都發局要求廠商駐點服務，是確保社宅品質的延伸措施。至於修繕材料費用仍由原保固廠商負擔，相關支出均經政風單位查證。

