星期評論／青壯族群領待用餐 景氣危險訊號

聯合報／ 本報記者林媛玲

大環境景氣差，無薪假燒進各產業，新北餐飲業者發現今年領取愛心待用餐民眾增加約2成，且出現年輕陌生臉孔，連中南部也不例外，這股經濟寒流衝擊基層；民間社團或官方社福捐款也直線下滑，凸顯大環境景氣衰退帶來嚴峻考驗。

待用餐用意在提供給緊急需要求助民眾度過艱困時期，領取者大都是中高齡或獨居長者，近來待用餐業者卻目睹前來取餐者出現青壯年，過去從未見過類似景象，且觀察這些取餐者看來並非躺平族，憂心「台灣外匯存底全球第四，具經濟強勁及韌性」已成過去式。

新北市「愛心待用餐」主要經費來自於市府成立的「好日子愛心大平台」，經統計捐助者以中小企業為主，然而，近幾年善款也如下樓梯般每年銳減約3千萬元，從2022年的1億6900餘萬元，隔年1億3400餘萬元，去年已不足1億元，足可印證當前中小企業和一般民眾財務壓力加劇。

年輕人領取待用餐可能是屬於灰色地帶「被漏接的家庭」，這類家庭雖有房產卻無法獲得社福身分等資源，一旦沒有積蓄面臨緊急事故或失業等變故，生活立即陷入困頓，最終只能鼓起勇氣向店家開口領取待用餐，凸顯現行救助機制缺乏彈性。

面對善款急遽減少及弱勢需求增加的雙重壓力，政府應審慎評估善款減少對待用餐供應的影響，提前規畫穩定財源，以確保社會安全網不因景氣惡化而破網。

另外，針對被漏接的家庭，也應該檢討與調整緊急救助方案，為遭遇臨時困難年輕族群有更彈性支援。

年輕人領待用餐的背後，藏著社會巨大隱憂及危險訊號，不該被忽視。

