北水處減漏年省翡翠水庫6成容量 再推10年計畫

北市議員張文潔呼籲加速汰換自來水管線以減少漏水，台北自來水事業處表示，已執行管線汰換20年計畫，1年可省下約6成翡翠水庫容量免於漏水流失，將再推動10年汰換計畫。

台北市議會財政建設委員會16日邀請台北自來水事業處處長范煥英率幕僚進行業務報告，民進黨台北市議員張文潔關注自來水管線漏水議題，請北水處說明。

范煥英說，從民國94年起執行轄區自來水管線汰換20年計畫，迄今已汰換2858公里，其中今年1到8月換了88公里，對照94年漏水率26.99%，漏水率已降至10%。

他說，就漏修件數來說，合計管轄的台北市與局部新北市，94年每年有1萬1283件，113年減至2156件，最新統計今年1到8月是1257件；目前每天減少漏水流失的水量約57.9萬公噸，換算1年省下6成翡翠水庫的容量。

范煥英強調，已有新10年計畫，再汰換1232公里，屆時漏水率可再精進，目標為減至7%。根據北水處資料顯示，包含新北市的329公里，台北市為903公里。

張文潔呼籲儘速汰換，並質詢哪些區域要汰換的管線比較多。范煥英說，以占比來說，萬華、中正區要換的管線占當地行政區管線的25%左右，比較高。

會後北水處補充，新10年計畫執行完成後，整個轄管範圍自來水管線將完成一輪替換，但不會終止，會持續主動透過小區計量，核對供水量與水費收入合理否、以壓力測試等方式找出漏水點，加上被動面接受民眾申訴，持續汰換會漏水的管線，珍惜水資源。