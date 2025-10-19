綠委張宏陸創意防詐 與師妹蘇巧慧嗨唱「愛情限時批」

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立委張宏陸創意防詐，找師妹立委蘇巧慧合唱「愛情限時批」。圖／張宏陸辦公室提供
詐騙事件層出不窮，新北市民進黨立委張宏陸今天舉行「歌喉陸讚板橋歡唱」活動，與警方合作防詐宣導，今天更找來師妹、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧到場同樂，兩人還合唱愛情限時批及粉紅超跑，唱到「衝衝衝」，群眾反應熱烈，氣氛嗨到最高點。

張宏陸表示，雖政府不斷宣導，加上新聞不斷播放詐騙相關新聞，仍有民眾警覺不足，為加強民眾防詐意識，又要有趣吸引民眾參加，才透過歌唱活動，除宣導，還能加強社區互動，一舉兩得。

張宏陸也說，這系列活動將會在江子翠、新埔及社後各舉辦一場，今天是第一場，後續在11月2日、及11月15日下午2時，分別在六里活動中心及國光公園活動中心舉辦，有興趣的民眾可以直接到現場參加。

張宏陸也邀請台灣羚聲的電台名主持人阿羚合作，阿羚不但在節目大力宣傳，更是直接到活動現場擔任主持人，活動中也邀請到舞蹈老師阿邦，帶動全場一起動手動腳，到場的里長，也一起上台舞動，讓沒上台唱歌的民眾也參與感滿滿。

除蘇巧慧，今天還有新北市議員戴瑋姍、石一佑及多位里長到場參加，議員山田摩衣雖因舉辦台日交流活動未能到場，也指派副主任到場致意。防詐宣導則由海山分局埔墘派出所副所長林建堂帶員宣導，希望讓民眾更有防詐意識。

