「2025在加生活節」10/18-19登場

臺北市商業處輔導台北市加蚋商圈協會於114年10月18日（六）至10月19日（日）在馬場町河濱公園辦理「2025在加生活節」，為期2日的美食市集以「野餐」為主題，並延續去年廣受好評的「茉莉花」意象，打造兼具文化氣息與休閒樂趣的城郊野餐；另結合萬聖節闖關討糖遊行，並設計趣味尋寶集章遊戲，集章完成前500名將可獲得可愛鑰匙圈及商圈優惠券；此外，人氣吉祥物「茉茉鹿」也於活動首日驚喜現身，合影打卡並分享活動還可獲得限量茉茉鹿鑰匙圈，邀請民眾至加蚋商圈體驗賓至如歸的回「加」風情。

臺北市商業處表示，加蚋商圈座落於臺北城南最早開墾的區域——南萬華，昔日稱為「加蚋仔」，源自平埔族凱達格蘭語，意為「沼澤之地」，見證了先民拓墾的足跡與土地的演變。今日的加蚋商圈依傍新店溪而生，鄰近青年公園與各式批發市場，交織出樸實又多元的生活氣息。

台北市加蚋商圈協會周孟儒理事長表示，「2025在加生活節」除延續象徵在地精神的「茉莉花」元素外，美食市集更以「野餐」為主題匯聚商圈的特色料理，從經典美味到創新佳餚，邀請民眾在悠閒愜意的秋日氛圍下回「加」野餐；現場並規劃彩繪風車、飛盤創作等DIY活動，推薦親子來此共度歡樂時光。此外，今年再次推出「萬聖集章遊戲」，至服務台加入商圈LINE官方帳號，即可領取集章藏寶圖與南瓜造型袋，完成與店家互動任務集滿6個章，前500名可兌換精美鑰匙圈及「在加享樂券」，10月26日前於券上指定合作店家可享消費優惠！而萌力十足的人氣吉祥物「茉茉鹿」也於10月18日現身活動現場與大家親密互動。

