「2025新北好市節」體驗傳統市場的改變魅力

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

「2025新北好市節」18、19兩日於板橋府中廣場盛大登場，新北市長侯友宜18日出席開幕活動，今年結合府中奇幻城，融合傳統市場與電玩遊戲，邀請民眾化身勇者挑戰活動任務。現場集結40攤市場與夜市人氣攤商，還有特展、闖關活動與表演，讓民眾體驗傳統市場的改變與魅力。

侯友宜市長表示，舉辦好市節活動是希望將商圈、市場集結在一起，讓他們的創意、產品被市民看見。自112年舉辦首屆以來，主題從「奇幻」、「復古」，再到今年的「電玩」，藉由不一樣的主題吸引更多人走進市場，未來會持續擴大辦理，結合更多的商圈共同參與。

經發局表示，新北好市節連續3年結合不同主題風格，翻轉大家對市場的印象，今年「市場勇者大冒險」特展，除了展示近年市場數位化的輔導成果，更融合互動遊戲、拍照打卡景點；此外，民眾可在市集中完成闖關任務、蒐集印記，兌換限定獎勵。活動兩日安排許多精彩表演，包括樂團演出、街頭藝人秀及互動節目，展現市場的多元面貌。

聚傳媒

侯友宜

