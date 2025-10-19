2025臺北國際賞鳥博覽會關渡自然公園登場
照片取自臺北市政府
「2025第二十七屆臺北國際賞鳥博覽會」18日在關渡自然公園隆重登場，由臺北市政府產業發展局陳俊安局長攜手社團法人台北市野鳥學會張瑞麟理事長共同揭幕。今年以「寶島鳥過客」為主題，有來自NGO、國際保育團體及學術研究單位，將近40個國內外單位參展，展示最新的候鳥研究與保育成果，現場還有專家講座，並規劃豐富的親子遊戲、生態導覽及藝文表演，讓大人小孩能寓教於樂，親近大自然，深入探索候鳥的奧秘及知識。
北市產業發展局陳俊安局長表示，臺灣位於「東亞—澳大利亞遷移線」的核心區域，為超過450種候鳥遷徙途中不可或缺的重要樞紐，透過這次博覽會，不僅能深化市民對候鳥與濕地生態的認識，也展現北市府推動生態保育與環境永續的決心。今年以「寶島鳥過客」為題，希望喚起民眾對候鳥遷徙與棲地保護的關注，並透過專家學者的知識分享、保育單位的成果展示及在地文化能量的展現，共同為守護自然環境盡一份心力。是一場集知識、趣味與文化的盛大活動。
臺北市動保處補充，今年博覽會為期兩日（10/18、10/19），活動時間自上午9時至下午16時30分止，持實體酷卡或出示電子票券即可免費入園。活動除規劃「親子藝起來」互動課程與「綠色生活家」生態體驗，更有音樂演出、漫才表演及繪本兒童劇，打造兼具教育性與趣味性的嘉年華式生態盛會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言