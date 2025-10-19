新北聯合婚禮今登場 102對新人攜手相伴

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市聯合婚禮今天登場，由新北市長侯友宜、副市長劉和然見證102對新人幸福。記者葉德正／攝影
新北市聯合婚禮今天登場，由新北市長侯友宜、副市長劉和然見證102對新人幸福。記者葉德正／攝影

2025新北市聯合婚禮今天在市府大禮堂登場，102對新人在市長侯友宜、副市長劉和然見證下，互相許下終身承諾並交換誓言，齊喊「我願意！」。侯友宜致詞時呼籲，希望明年都能喝到新人滿月酒，為新北市人口盡一分力。

今天102對新人齊聚會場，在主要活動開始前，抽獎階段新人玩得超嗨，為扛回洗衣機，新郎奮力將新娘舉高高，充滿笑點。

侯友宜致詞時表示，今年聯合婚禮主視覺結合新北城市景觀與三鶯線列車，準備水晶珍珠項鍊作為定情信物，寓意「珍愛永恆、幸福相隨」。

侯友宜說，今年報名人數首次突破200對，展現新人對新北市聯合婚禮的高度期待與肯定，新北市為鼓勵新人在地婚育生養，持續推動「婚育一條龍」政策，從單身聯誼、聯合婚禮到生育補助、好孕專車、公共托育等，全方位協助市民在新北安心成家。

侯友宜也說，今年首度提高生育獎勵金為第一名3萬元、第二名4萬元、第三名以後5萬元；又明年1月起，再度加碼為第一名4萬元、第二名4.5萬元、第三名（含）以後5萬元，減緩家長在育兒經濟負擔。

侯友宜說，市府還有推出好孕專車、明年也將全面啟動周周喝鮮奶計畫，讓新北成為友善家庭城市，他也說，希望明年都能喝到新人滿月酒，呼籲新人加把勁。

民政局長林耀長表示，今年市府準備超值6項結婚好禮，每對新人皆可獲獎外，並加碼抽出海外蜜月旅遊、家電好禮、餐券等，共計51個獎項，並提供符合服裝主題新人裝扮獎勵金2000元。

林耀長指出，參加聯合婚禮的102對新人中，有8對已經有愛的結晶，市府將致贈「好孕彌月禮盒」及「寶寶見面禮」。其他新人若於婚禮後一年內懷孕，也能獲得好禮。

今年參與聯合婚禮的新人中，有一對因緣始於新北聯誼活動，新郎說，從認識到交往其實也歷經10個月，兩人交往期間挑戰許多高山，如今將步入人生下一階段，他願彼此能互相依偎，一起努力創造平淡幸福的未來。

新人 婚禮

