4月陽明山大火獲賠241萬元 將架設紅外線監測生態

中央社／ 台北19日電

陽明山國家公園七星山小油坑區域今年4月14日發生大火，火調結果確認是國網中心的設備導致。陽明山國家公園管理處與空勤總隊向國網中心求償241萬餘元，費用已在10月1日入帳；陽管處與監測廠商正著手架設紅外線儀器監測生態。

陽明山國家公園七星山小油坑區域今年4月14日發生火警，火勢延燒超過5小時後撲滅，國家公園署評估燃燒面積約4.5公頃，完全復原約需1年，並初判起火原因是國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心執行計畫設置的空氣品質感測儀器起火。

陽明山國家公園管理處副處長黃秀萍今天告訴中央社記者，根據台北市政府消防局的火調結果報告，確認火災起因就是國網中心的監測儀器導致。

黃秀萍說，經過全面審慎評估、精算，已在8月左右向國網中心提出求償總金額241萬2477元，其中包括內政部空中勤務總隊出動約3小時救災的費用145萬1222元；另針對國家公園內的復原與監測共96萬1255元，其中包括步道等公共設施損壞復原共20萬1255元，以及發包給專業廠商進行生態監測1年費用70萬元、2台紅外線監測儀器共6萬元。

針對生態恢復狀況，黃秀萍指出，這次災損範圍沒有看到動物屍體，受損植被方面有8成是芒草、2成是箭竹林，不過沒有完全燒到根部，可以自行復原。

黃秀萍表示，災後馬上啟動復原工作，步道等設備損壞部分都已復原完成；生態方面，除了陽管處人員啟動相機監測，也已發包給廠商進行1年的生態監測，預計執行到明年9月底，也正著手架設兩台紅外線儀器進行監測。

此外，黃秀萍指出，6月已依違法國家公園法第13條第8款「經國家公園主管機關禁止之行為」開罰國網中心3000元；因申請單位是國網中心，因此求償、開罰對象都是國網中心。

國家公園 陽明山 開罰

