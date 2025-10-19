東北季風與颱風共伴效應 新北郊區預測有7-10級陣風

今日起至下周二受東北季風及風神颱風外圍水氣影響，新北市為陰陣雨天氣，並有豪雨或以上降雨量可能，尤其北海岸、至山區發生風險高。新北市府指出，期間沿海風浪大，預測郊區沿海有7-10級陣風、市區5-8級，並有長浪，提醒民眾注意。

今天上午新北市各地出現短暫陣雨，降雨以東側至南側地區較為明顯，其中三重、雙溪、五股及蘆洲地區一度出現10分鐘超過10毫米的強降雨，雨勢集中且短時強度高。

新北市府指出，中央氣象署也陸續針對汐止區柯子林、雙溪區清水坑及虎豹潭、坪林區映像虎寮區及𩻸魚堀溪、平溪區望古瀑布、石碇區蚯蚓坑及淡蘭吊橋發出山區暴雨警示訊息，同步由警察局、消防局、各區公所及當地里長協助勸導遊客遠離河川區域，切勿從事溯溪、釣魚及戲水等活動。

新北市長侯友宜呼籲，市民應注意氣象資訊，外出要特別留意雨勢影響，尤其道路溼滑，一定要特別小心行車安全，沿海地區有7-10級陣風，建議盡量減少外出，若必須外出，請小心駕駛，保持安全距離，劇烈天氣變化下，前往海邊與海域活動請提高警覺；山區道路留意落石、坍方與積水風險。並請民眾隨時注意新北市府相關社群及災訊E點通相關資訊。