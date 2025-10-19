快訊

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

唾液越多牙齒自我修復力越強 牙醫師教你5招讓口水更容易分泌

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風與颱風共伴效應 新北郊區預測有7-10級陣風

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
今日起至下週二受東北季風及風神颱風外圍水氣影響，新北市為陰陣雨天氣，並有豪雨或以上降雨量可能。新北市消防局提供
今日起至下週二受東北季風及風神颱風外圍水氣影響，新北市為陰陣雨天氣，並有豪雨或以上降雨量可能。新北市消防局提供

今日起至下周二受東北季風及風神颱風外圍水氣影響，新北市為陰陣雨天氣，並有豪雨或以上降雨量可能，尤其北海岸、至山區發生風險高。新北市府指出，期間沿海風浪大，預測郊區沿海有7-10級陣風、市區5-8級，並有長浪，提醒民眾注意。

今天上午新北市各地出現短暫陣雨，降雨以東側至南側地區較為明顯，其中三重、雙溪、五股及蘆洲地區一度出現10分鐘超過10毫米的強降雨，雨勢集中且短時強度高。

新北市府指出，中央氣象署也陸續針對汐止區柯子林、雙溪區清水坑及虎豹潭、坪林區映像虎寮區及𩻸魚堀溪、平溪區望古瀑布、石碇區蚯蚓坑及淡蘭吊橋發出山區暴雨警示訊息，同步由警察局、消防局、各區公所及當地里長協助勸導遊客遠離河川區域，切勿從事溯溪、釣魚及戲水等活動。

新北市長侯友宜呼籲，市民應注意氣象資訊，外出要特別留意雨勢影響，尤其道路溼滑，一定要特別小心行車安全，沿海地區有7-10級陣風，建議盡量減少外出，若必須外出，請小心駕駛，保持安全距離，劇烈天氣變化下，前往海邊與海域活動請提高警覺；山區道路留意落石、坍方與積水風險。並請民眾隨時注意新北市府相關社群及災訊E點通相關資訊。

北市府

延伸閱讀

TPBL／阿巴西回歸首秀18分、5助攻 新北內戰特攻大勝國王

天氣轉涼！颱風與東北季風共伴 下周「3地區」防豪雨等級以上降雨

為2026布局…民眾黨逐步成立服務處 黃國昌：感受新北市民期待

民眾黨布局2026新北議員「提好提滿」？ 藍綠都說話了

相關新聞

大雷雨 北市最大時雨量中山區已52.5毫米 山區暴雨警示

氣象署於上午7時57分針對台北市全北投區以外行政區發布大雷雨即時訊息，持續時間至9時。到8時15分為止，北市最大時雨量測...

新北歡樂耶誕城11月14日開城 交維計畫大考驗

新北歡樂耶誕城是年度盛事，最近在市民廣場上的耶誕樹地標已開始布置，引起討論。新北觀旅局長楊宗珉透露，10月23日將開記者...

風神東北季風共伴…北市2區啟動防災 士林測得驚人雨量

受風神颱風與東北季風共伴影響，中山、內湖區時雨量已達40毫米，台北市災害防救辦公室評估因將持續發生較大雨勢，已通報各防救...

「豬肉皮」跑道、植栽枯死留洞...明倫社宅問題多 市府：一周內修繕

台北市第一座由學校改建的明倫社宅，落成以來不斷被點出漏水、故障等缺失。近日更有民眾抱怨，公設植栽無人管理全數枯萎，就連運...

東北季風與颱風共伴效應 新北郊區預測有7-10級陣風

今日起至下周二受東北季風及風神颱風外圍水氣影響，新北市為陰陣雨天氣，並有豪雨或以上降雨量可能，尤其北海岸、至山區發生風險...

落葉歸根成奢望？ 新北議員促調高保留塔位數給當地居民

新北八里慈恩納骨塔在2021年就使用率達100%，第二期5萬個塔位原訂今年3月發包，2028年可啟用，如今又要延宕半年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。