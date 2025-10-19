落葉歸根成奢望？ 新北議員促調高保留塔位數給當地居民

新北八里慈恩納骨塔在2021年就使用率達100%，第二期5萬個塔位原訂今年3月發包，2028年可啟用，如今又要延宕半年，給在地名額僅保留5%僅2500人，民代要求市府檢討，並將保留數提升至10%。民政局表示，此部分會再與地方溝通討論。

八里慈恩納骨塔早在2021年就使用率100%，早已沒有空塔位，第二期原訂今年3月發包 ，2028年啟用，如今可能又要延宕半年，市議員陳家琪批評，市府卻只提供在地保留名額只有5% ，對在地鄉親來說，這樣的比例根本不夠。

陳家琪指出，5%只有2500個塔位，如今八里重劃區建案不斷推動中，人口呈現正成長，原本預估可用6至7年的數量，可能不到5年就用完，八里地區配合遷葬、公墓整理，忍受施工的不便，承擔交通與環境壓力，只是希望自己的親人能落葉歸根，地方的忍耐應該換來尊重，而不是一次一次的忽略。

陳家琪要求，市府應立即檢討，北海岸地區在地保留比例，至少應提高至10%以上，未來分配應公開透明，確保地方需求被優先考量，第二期納骨塔就該做到，不要等到第三期才討論。

民政局表示，八里第二納骨塔預計2029年完工啟用，規畫容納約5萬個櫃位供民眾選用，其中專區空間，即2500個櫃位供未來滿塔後，才開放供設籍八里區民眾專用。八里第二納骨塔將陸續啟用4萬7500個櫃位，八里區民眾如有需求亦可選用。另為保障八里區民使用權益，並將於滿塔後，啟用該專區供八里區民選用。

民政局統計，新北市目前使用中的19座公立納骨塔，僅有八里及中和兩座納骨塔滿塔中，如有遷出或釋出的櫃位，為保障兩區區民使用權益，均僅限設籍設施所在區的亡者申請使用。