防雨大致災 北市河濱疏散門可能只出不進或關閉
台北市水利處今天表示，防範颱風風神與東北季風共伴效應致豪大雨釀災，若雨大河川水位高漲，且上游水庫可能隨時調節性放水，河濱疏散門隨時可能啟動只出不進或關閉等管制。
水利處發布新聞指出，氣象署研判近日北、東需防大量降雨致災；當水位上漲快速時，可能隨時執行堤外封閉作業，為確保安全，呼籲市民避免到河濱活動及停放車輛，特別是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。
水利處提醒，已將車輛停放在河川區內的車主，可到台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知；如果執行管制，管制後4小時將對未移置車輛，依車型大小處新台幣1800至4800元罰鍰，且被拖吊的車輛，另外需繳納移置費及保管費，呼籲在河濱公園停放車輛的車主注意。
