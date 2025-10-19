快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

防雨大致災 北市河濱疏散門可能只出不進或關閉

中央社／ 台北19日電

北市水利處今天表示，防範颱風風神與東北季風共伴效應致豪大雨釀災，若雨大河川水位高漲，且上游水庫可能隨時調節性放水，河濱疏散門隨時可能啟動只出不進或關閉等管制。

水利處發布新聞指出，氣象署研判近日北、東需防大量降雨致災；當水位上漲快速時，可能隨時執行堤外封閉作業，為確保安全，呼籲市民避免到河濱活動及停放車輛，特別是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。

水利處提醒，已將車輛停放在河川區內的車主，可到台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知；如果執行管制，管制後4小時將對未移置車輛，依車型大小處新台幣1800至4800元罰鍰，且被拖吊的車輛，另外需繳納移置費及保管費，呼籲在河濱公園停放車輛的車主注意。

車主 北市 淡水河

延伸閱讀

風神東北季風共伴…北市2區啟動防災 士林測得驚人雨量

大雷雨 北市最大時雨量中山區已52.5毫米 山區暴雨警示

颱風「風神」靠近 陸氣象台：將給台灣帶來強風暴雨

北市「162服務」每件維修2.4萬…議員轟：幫社宅廠商擦屁股？

相關新聞

大雷雨 北市最大時雨量中山區已52.5毫米 山區暴雨警示

氣象署於上午7時57分針對台北市全北投區以外行政區發布大雷雨即時訊息，持續時間至9時。到8時15分為止，北市最大時雨量測...

新北歡樂耶誕城11月14日開城 交維計畫大考驗

新北歡樂耶誕城是年度盛事，最近在市民廣場上的耶誕樹地標已開始布置，引起討論。新北觀旅局長楊宗珉透露，10月23日將開記者...

風神東北季風共伴…北市2區啟動防災 士林測得驚人雨量

受風神颱風與東北季風共伴影響，中山、內湖區時雨量已達40毫米，台北市災害防救辦公室評估因將持續發生較大雨勢，已通報各防救...

「豬肉皮」跑道、植栽枯死留洞...明倫社宅問題多 市府：一周內修繕

台北市第一座由學校改建的明倫社宅，落成以來不斷被點出漏水、故障等缺失。近日更有民眾抱怨，公設植栽無人管理全數枯萎，就連運...

落葉歸根成奢望？ 新北議員促調高保留塔位數給當地居民

新北八里慈恩納骨塔在2021年就使用率達100%，第二期5萬個塔位原訂今年3月發包，2028年可啟用，如今又要延宕半年，...

鶯歌嘉年華超過百家聯合特賣 老街尋寶今天還有一天

2025鶯歌嘉年華昨登場，今年活動以「小鎮尋寶．老街開倉中」為主題，串聯百家在地店家與品牌業者，搭配陶瓷展售、美食餐車市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。