鶯歌嘉年華超過百家聯合特賣 老街尋寶今天還有一天
2025鶯歌嘉年華昨登場，今年活動以「小鎮尋寶．老街開倉中」為主題，串聯百家在地店家與品牌業者，搭配陶瓷展售、美食餐車市集、DIY體驗等，今天還有一天，邀民眾把握周末假期，偕家人朋友一起來鶯歌逛老街、玩手作、品美食。
新北經發局長盛筱蓉說，鶯歌是陶瓷文化重鎮，透過舉辦鶯歌嘉年華，讓民眾可以更輕鬆接近在地陶瓷文化美學、走入鶯歌生活風貌。今年有別以往方式，首次結合老街超過百家業者在店內推出特賣專區，營造小鎮特賣會的氛圍，並透過闖關任務設計，引導民眾踏遍整條老街店家，活動內容豐富，有吃、有玩、有表演，歡迎大家相約來鶯歌尋寶，一起感受鶯歌小鎮獨有的陶藝氣息。
經發局補充，今年嘉年華除了在鶯歌陶瓷老街舉辦，更首次納入鶯歌88人文百貨為活動場域，規畫陶瓷展售會及手作體驗活動，鼓勵民眾創作屬於自己的陶杯與陶盤，作品完成後與家人開心合照留念，成為假日最療癒的親子時光。
領取新北幣的攤位則大排長龍，活動兩日邀集多家老街商家、市集餐車等新北幣合作店家，讓民眾同時享受活動合作店家專屬優惠及新北幣優惠券等雙重好康。今天還有一天，民眾可到鶯歌尋寶、吃美食、玩陶藝，體驗不一樣的周末。
