新北歡樂耶誕城11月14日開城 交維計畫大考驗

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
新北歡樂耶誕城是年度盛事，最近在市民廣場上的耶誕樹地標已開始布置，引起討論。記者王慧瑛／攝影
新北歡樂耶誕城是年度盛事，最近在市民廣場上的耶誕樹地標已開始布置，引起討論。新北觀旅局長楊宗珉透露，10月23日將開記者會，將公布今年主題亮點，今年為期45天，將玩出不一樣的花樣，其餘細節是最高機密，還不能多談。

新北歡樂城是指標性活動，新北歡樂耶誕城2022年至2024年的活動主題、辦理天數及人次分別為：2022年雪白之城，為期53天，約771萬人次；2023年甜蜜派對，46天，約762萬人次；2024年魔幻之城，48天，約770萬人次參與。今年歡樂耶誕城將於11月14日開城，持續至12月28日，整體45天。

楊宗珉說，去年新北歡樂耶誕城48天締造770萬人次人潮，今年是耶誕城第15年，力拚超越自我，讓耶誕城為大家創造幸福感。

據了解，今年耶誕城也將與知名IP合作，也有跨縣市合作計畫，要擴大宣傳能量及效益。

遊客對耶誕城登場相當期待，周邊居民最憂心交通黑暗期，楊宗珉強調，一定做好交維計畫，降低交通衝擊，歡迎所有人來耶誕城作客。

新北歡樂耶誕城已成為品牌，活動期間吸引大量人流，交通量大增，曾遭民眾批是「新北撒旦城」，如何做好交維計畫是大考驗。近年交通局、警察局等局處，在耶誕城期間開設交通戰情室，掌握人潮分布、大眾運輸及停車場營運情形，依據流量機動調整交通應變措施，確保交通順暢。

新北 歡樂耶誕城 大眾運輸

