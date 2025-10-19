聽新聞
三重先嗇宮以米袋金響應熱 民眾讚虔誠又能做公益
全面禁止宮廟燒金香困難，但減香減爐可行。三重先嗇宮今年7月起全面啟動「以米代金」，民眾改購買白米參拜，除可帶回享用「吃平安」，更可捐贈廟方轉贈弱勢民眾做公益。廟方統計，現場販賣機每月售出3000包響應熱烈，其中約5成民眾會把白米帶回，5成則捐給廟方轉贈弱勢民眾，目前捐做公益白米累計已達4000餘包。
奉香燒紙是傳統祭祀儀式，但隨著社會進步，衍生的空汙問題也讓周邊社區相當困擾。三重先嗇宮今年7月公告，為了配合政府「以米代金」政策，提倡環保、減少空氣汙染，即日起不再提供金紙，全面改用以米代金，民眾購買的白米包中，有一張金紙，會由廟方代燒。
先嗇宮董事長李乾龍表示，新北市府第二行政中心即將進駐，周邊大樓、公寓如雨後春筍建立，為了減少空氣汙染、敦親睦鄰，經過長時間研議後，不再燒金。
李乾龍指出，廟方與大甲農會合作，在現場設置以米代金販賣機，民眾目前平均每個月售出3000包左右，目前大概有5成民眾會留下來，由廟方集結眾善信捐贈的白米後，透過三重區公所轉贈給弱勢民眾或團體。
除減香減爐，李乾龍也說，每年「三重大拜拜」遶境，為減少地方衝擊，也都改為環保鞭炮音效。
「沒燒金香還是感覺差一點」民眾蔡小姐說，拿香拜拜、燒金紙是從小養成習慣，要買上改變確實困難，不過若有其他形式可以完成儀式，還能兼做公益，她會願意嘗試，畢竟信仰是心誠則靈。
