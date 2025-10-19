宮廟禁燒金香難 新北擬設獎勵措施推減香減爐

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
宮廟要全面禁止燒香、燒金有困難，新北市府正研擬推動獎勵機制，鼓勵更多宮廟參與減香減爐。記者葉德正／攝影
新北市氣候變遷因應行動自治條例上周三讀，其中法條要求市府應輔導宗教團體、民眾減少焚燒紙錢、點香等會產生溫室氣體排放的祭祀行為。新北市近年早已展開輔導宮廟減香減爐、汰換節能燈具，但「奉香」敬神傳統觀念難破，許多地區信仰中心宮廟坦言難禁，挑戰大。新北市民政局表示，除持續強化輔導，在自治條例通過後，正研擬透過獎勵與表揚方式，鼓勵更多宮廟加入減碳行列。

新北市登記在案的宮廟有940家，新北市民政局透過各區宗教研習活動展開減香減爐宣導，截至去年底，新北配合減香寺廟雖然已達77家、減少燒紙錢金爐者有13家，對比全數宮廟來看仍占少數，遑論其他未登記宮廟與神壇。

新北市府制定的「新北市氣候變遷因應行動自治條例」，上周四順利三讀通過，其中45條明訂，為輔導宗教團體減少焚燒紙錢、點香等祭祀行為產生的溫室氣體排放，市府應輔導宗教團體及民眾從事宗教民俗活動時，採行溫室氣體減量措施，市府勢必要再提出更高誘因與強化作為，展開輔導減香減爐。

地方重要信仰中心蘆洲湧蓮寺已配合政府政策推行減香減爐政策多年，但主委陳宏昌直言要全面禁止非常困難，他指出，湧蓮寺大殿拜到三樓三寶殿，過去若要完成所有參拜流程，大概燒上20幾支香，在廟方鼓勵減香政策下，只剩下大殿、三樓各3支香，總計減少至6支香。

「減少燒金阻力更大」陳宏昌說，在老一輩觀念裡，金紙愈燒愈旺，象徵祈願上達神明，雖在廟方已全力宣導下，數量已有明顯大幅度下降，但仍難全面禁止。

「行天宮是所有宮廟的典範」陳宏昌說，雙北目前大概只有行天宮系統能做到這項改革，他分析主因在於位於北市的行天宮信徒來自四面八方，受到的傳統束縛較少，改革力道也能較地方型廟宇還要強，他認為，改革要一步一步來，才能在傳統信仰與節能減碳之間達成平衡。

三重重要信仰中心先嗇宮，同樣也已推行改拜一支香，並採「以米代金」，但先嗇宮董事長李乾龍也坦言全面禁止困難，老一輩「奉香」觀念根深蒂固，很多長輩不拿香，會覺得無法與神明溝通，只能慢慢來，不過他觀察，不少人也改以雙手合十參拜心誠則靈。

「減能減碳不是只能減香減爐」李乾龍說，先嗇宮多年前已全面將2萬盞光明燈汰換成LED燈泡，粗估電費對比汰換錢，減少了三分之一左右，還有很多方式可以達到目的。

新北市民政局宗教禮俗科長林美芬表示，市府持續在各地宗教研習活動推動減香減爐，但要完全禁止確實有難度，目前大部分配合政策做法是減少香支數量，金紙也改採買較薄的材質。

林美芬說，目前民政局正研議獎勵措施，如在績優表揚項目增列相關節能減碳項目，希望在公平的機制下，鼓勵更多宮廟參與節能減碳的行列。

奉香燒金是不少信徒的重要參拜儀式。記者葉德正／攝影
