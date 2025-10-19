聽新聞
0:00 / 0:00
風神東北季風共伴…北市2區啟動防災 士林測得驚人雨量
受風神颱風與東北季風共伴影響，中山、內湖區時雨量已達40毫米，台北市災害防救辦公室評估因將持續發生較大雨勢，已通報各防救災單位於內部成立緊急應變小組，隨時執行災害防處措施。
另，中央氣象署於08時35分已針對台北市山區預先發布豪雨特報，目前山區最大雨量為士林區明德樂園站3小時82毫米。
台北市災害防救辦公室強調，從今(19)日至21日，受到颱風與東北季風共伴影響，台北市將有持續性降雨，其中市區雨勢有機會達大雨等級，迎風面的陽明山區、內湖及南港山區雨勢達豪雨等級，其中陽明山局部地區20至21日雨勢甚至可能達大豪雨等級。
因此再次呼籲民眾從現在到光復節連假前後的這段期間，暫勿前往山區及水域活動，以策安全。
台北市政府工務局水利處也已發布新聞稿，如出現較大雨勢，易導致河川水位高漲，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，因此請民眾避免於河川區進行水域活動或停放車輛，特別是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言