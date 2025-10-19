風神東北季風共伴…北市2區啟動防災 士林測得驚人雨量

受風神颱風與東北季風共伴影響，中山、內湖區時雨量已達40毫米，台北市災害防救辦公室評估因將持續發生較大雨勢，已通報各防救災單位於內部成立緊急應變小組，隨時執行災害防處措施。

另，中央氣象署於08時35分已針對台北市山區預先發布豪雨特報，目前山區最大雨量為士林區明德樂園站3小時82毫米。

台北市災害防救辦公室強調，從今(19)日至21日，受到颱風與東北季風共伴影響，台北市將有持續性降雨，其中市區雨勢有機會達大雨等級，迎風面的陽明山區、內湖及南港山區雨勢達豪雨等級，其中陽明山局部地區20至21日雨勢甚至可能達大豪雨等級。

因此再次呼籲民眾從現在到光復節連假前後的這段期間，暫勿前往山區及水域活動，以策安全。

台北市政府工務局水利處也已發布新聞稿，如出現較大雨勢，易導致河川水位高漲，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，因此請民眾避免於河川區進行水域活動或停放車輛，特別是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。